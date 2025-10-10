Die Französin Thylane Blondeau galt mit 6 Jahren als «das schönste Mädchen der Welt». Die frühe Aufmerksamkeit hat sie genutzt – heute, 18 Jahre später, ist sie ein gefragtes Model.

Mit sechs Jahren wurde sie von Medien als «schönstes Mädchen der Welt» bezeichnet – ein Titel, der zwar nie offiziell war, aber weltweit Schlagzeilen machte.

Legende: Thylane Blondeau Anfangs Oktober in Paris. Getty / Victor Boyko

Heute, fast zwei Jahrzehnte später, steht die 24-jährige Thylane Blondeau immer noch im Rampenlicht: als Influencerin, Beauty-Unternehmerin und Model. Zuletzt bei der Pariser Fashion Week, auf dem Laufsteg für das Label «Miu Miu».

Blondeau wurde früh zur Projektionsfläche für Schönheitsideale. Und auch heute muss sie sich ständig wehren. Grund dafür sind ihre vollen Lippen, immer wieder muss sie sich mit dem Vorwurf herumschlagen, sie habe Schönheits-OP's machen lassen. Auf Instagram reagierte sie: «Ich habe nie etwas machen lassen», schreibt sie.

Diese Fotos machten sie zum «schönste Mädchen der Welt»

Die Französin hat aus früher Aufmerksamkeit eine stabile Karriere gemacht. Ob sie trotz oder wegen des frühen Etiketts, welches ihr die Medien gegeben haben, für Luxusmarken wie Dolce&Gabbana arbeiten kann, bleibt bei ihr nebensächlich.