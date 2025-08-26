Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt.

«Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Mehrere Bilder zeigen Kelce in einem Garten voller Blumen, wie er sich vor Swift niederkniet.

Die beiden bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023, wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe öffentlich – etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl der Nordamerikanischen Footballliga NFL.

«Ich wünsche Ihnen viel Glück», zu den ersten Gratulanten gehört US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich.