Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt.

«Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», schrieben die beiden in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Mehrere Bilder zeigen Kelce in einem Garten voller Blumen, wie er sich vor Swift niederkniet.

Die beiden bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023, wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe öffentlich – etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl der Nordamerikanischen Footballliga NFL.

Legende: Lange haben es die Fans gehofft, nun ist es Fakt: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt. IMAGO / Imagn Images

Im Internet klickten innert kürzester Zeit mehr als zehn Millionen Fans auf «Gefällt» bei dieser Nachricht. Taylor Swift gilt als eine der besten Singer-Songwriterinnen ihrer Generation. Viele ihrer Liedtexte handeln von der Suche nach Liebe, von Rückschlägen und der Suche nach dem Glück. Das machte die 35-Jährige zur Chronistin ihres eigenen Lebens, an dem ihre Fans beteiligt sind.

Marketing mit Superstars

Swift und Kelce verbinden zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur – das Sportstadion und die Musikbühne. Beide sind Superstars, sind dabei aber bodenständig geblieben.

Für die NFL ist die Love-Story von Kelce und Swift ein echtes Marketinggeschenk. Wenn die Sängerin bei Spielen in den Rängen jubelt, schiessen die Likes ihrer Abermillionen Fans in die Höhe – und damit steht natürlich auch Kelce noch mehr im Rampenlicht. Natürlich war auch die NFL gleich mit Glückwünschen zur Verlobung dabei.

Auch Trump gratuliert

Auch US-Präsident Donald Trump hat den beiden zur Verlobung gratuliert. Eine Journalistin überbrachte dem Präsidenten während einer Kabinettssitzung die Nachricht und bat ihn um einen Kommentar. Trump rückte zunächst den Sportler Kelce in den Vordergrund und sagte: «Nun, ich wünsche ihm viel Liebe.» Dann nannte er Kelce einen «grossartigen Kerl» und «grossartigen Spieler», bevor er nachschob, auch Swift sei eine «wunderbare Person». «Ich wünsche ihnen viel Glück», sagte Trump.

Die freundlichen Worte für Swift sind insofern bemerkenswert, als Trump die Sängerin in der Vergangenheit scharf attackiert hat. Er erklärte unter anderem, er hasse die Sängerin, weil Swift im US-Präsidentschaftswahlkampf die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt hatte.