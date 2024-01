Entdeckt der Schweizer Zoll ein Paket mit einem gefälschten Produkt, kann er dieses zurückbehalten und vernichten. Denn der Import ist verboten, auch wenn die Ware für den Eigengebrauch gedacht ist. Der Empfänger des Pakets muss im schlimmsten Fall mit einer Schadensersatzforderung des Markeninhabers rechnen. Anders sieht es bei Personen aus, die solche Waren verkaufen. Der Handel mit Fälschungen ist in der Schweiz strafbar. In solchen Fällen kann eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe in Millionenhöhe drohen.