Der Schauspieler und Synchronsprecher Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Von 1974 bis 1998 unterstützte Fritz Wepper in der Rolle des Inspektors Harry Klein seinen Partner Horst Tappert beim Lösen von Mordfällen.

Die deutsche Serie «Derrick» wurde zum Kassenschlager, Fritz Wepper zum landesweit bekannten Gesicht.

Fritz Wepper erblickte 1941 in München das Licht der Welt. Zwei Jahre später bekam er einen Bruder namens Elmar, der später ebenfalls ein deutscher Schauspiel-Star werden sollte. Bereits als Elfjähriger sammelte Wepper seine ersten Erfahrungen vor der Kamera.

Vor allem ein Film machte Wepper berühmt: In «Die Brücke» verarbeitete der Regisseur Bernhard Wicki im Jahr 1959 seine persönlichen Kriegserinnerungen. Aber auch seine Hauptdarsteller, darunter der damals 17-jährige Fritz Wepper, waren persönlich betroffen.

Denn für Wepper, dessen Vater nie von der Front zurückkehrte, bedeutete der Film, den Kritiker als einen der «härtesten und bittersten Antikriegsfilme» rühmten, «die je über eine Leinwand liefen», eine Art Vergangenheitsbewältigung. «Die Brücke» machte Wepper über Nacht berühmt.

Internationale Filmluft schnupperte der Schauspieler dann in den frühen 70er-Jahren. Er spielte an der Seite von Liza Minnelli im Musical-Drama «Cabaret», das später mit insgesamt acht Oscars ausgezeichnet wurde.

Mit «Derrick» zum Kult

Mit «Derrick» wurde Fritz Wepper Kult. Über 20 Jahre lang spielte er darin zusammen mit Horst Tappert ein Inspektoren-Duo. Gemeinsam ermitteln sie in Mordfällen in und um München.

Legende: Fritz Wepper (links) mit «Derrick»-Schauspielpartner Horst Tappert (rechts). Getty Images / United Archives

Weniger ernst ging es bei Fritz Weppers anderem grossen Engagement nach der Jahrtausendwende zu und her. In der Sitcom «Um Himmels Willen» spielte er die Rolle des Bürgermeisters Wolfgang Wöller. Die Serie war jahrelang die meistgesehene Serie in Deutschland. 2012 verfolgten durchschnittlich über sieben Millionen Menschen die Geschichte über das turbulente Leben mehrerer Klosterfrauen in Bayern.

Legende: Fritz Wepper in der Sitcom «Um Himmels Willen». Getty Images / Hannes Magerstaedt

Auf und Ab in Liebesdingen

1979 heiratete Fritz Wepper Angela von Morgen. Nur zwei Jahre später kam Tochter Sophie zur Welt. Auch sie trägt das Schauspiel-Gen in sich und schlug später diesen Berufsweg ein. Eine Affäre mit der 33 Jahre jüngeren Kamerafrau Susanne Kellermann erschütterte die Ehe Fritz Weppers. Drei Jahre lang lebten er und Kellermann zusammen und zeugten sogar ein Kind.

1 / 5 Legende: Fritz Wepper und Angela von Morgen, 1994. Getty Images / United Archives 2 / 5 Legende: Fritz Wepper mit Töchterchen Sophie. Getty Images / Peter Bischoff 3 / 5 Legende: Fritz Wepper mit Susanne Kellermann, 2010. Getty Images / Hannes Magerstaedt 4 / 5 Legende: Fritz Wepper mit Angela von Morgen, nachdem er zu ihr zurückkehrte. Getty Images 5 / 5 Legende: Fritz Wepper und Susanne Kellermann mit Tochter Filippa. Quelle: Bild

Nur kurze Zeit nach der Geburt seiner zweiten Tochter Filippa kehrte er zurück zu seiner Frau Angela. Als diese jedoch 2019 unerwartet an einem Hirnschlag starb, heiratete er noch im selben Jahr seine ehemalige Affäre Susanne Kellermann. Bis zu seinem Tod blieb sie an seiner Seite.

In den vergangenen Jahren hatte der gebürtige Münchner immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Er erlitt unter anderem 2011 eine Blutvergiftung, von deren Folgen er sich nie vollständig erholen konnte. Zudem erkrankte er 2021 an Krebs.