Ein 15-Jähriger hat in Deutschland einen Linienbus gestohlen und seine Freundin damit in die Schule gefahren.

Er legte mit dem Bus rund 150 Kilometer zurück.

Der Jugendliche wurde nun angezeigt.

Ein Busbetrieb im deutschen Wiesbaden hat am frühen Freitagmorgen einen Linienbus vermisst. «Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt», wie die Polizei schreibt.

Später konnte die Polizei den Linienbus in Karlsruhe ausfindig machen und anhalten – am Steuer sass ein 15-Jähriger. Er sei mit dem Bus rund 150 Kilometer weit gefahren, weil er in Karlsruhe seine 14-jährige Freundin zur Schule fahren wollte, schreibt die Polizei weiter.

Jugendlicher hatte einen Generalschlüssel

Den Bus hatte der Jugendliche nach Polizeiangaben auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt. Wie er an diesen kam, ist noch unklar. Unklar ist auch, wieso der 15-Jährige so gut Busfahren kann, denn: Der Linienbus blieb unbeschädigt.

Der 15-Jährige werde nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein angezeigt.