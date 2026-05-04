Cameron Diaz wurde mit 53 Jahren zum dritten Mal Mami. Nach der Tochter Raddix (2019) und dem Sohn Cardinal (2024) kam nun ein weiterer Sohn auf die Welt.

Die Geburt des Kindes verkündete ihr Ehemann, der Good-Charlotte-Rockmusiker Benji Madden (47), auf Instagram. Der Bub heisst Nautas Madden.

Das Paar ist seit 2015 verheiratet.

Die aus «Drei Engel für Charlie» bekannte Schauspielerin ist zum dritten Mal Mutter. Die beiden ersten Kinder kamen durch Leihmutterschaft auf die Welt. Ob dies nun auch bei Nautas so ist, ist nicht bestätigt.

Legende: 2018 wurde bekannt, dass Cameron Diaz «fertig» mit Hollywood und als Hausfrau zufrieden sei. Zwischenzeitlich galt Diaz als die am besten verdienende Schauspielerin Hollywoods. REUTERS / Nadja Wohlleben

Die frohe Botschaft verkündete Benji Madden auf Instagram: «Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so GESEGNET, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben», so Madden. «Willkommen auf der Welt, mein Sohn!!»

«Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar! [...] Wir senden euch unsere besten Wünsche – die Familie Madden», fügt der Sänger an. Erster Kommentar seiner Frau ist eine Reihe von roten Herzen.

Das Ehepaar führt ein Familienleben, das eher im Hintergrund stattfindet. Die Kinder werden von der Öffentlichkeit abgeschirmt.