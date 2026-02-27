Einst zählte er zu den gefragtesten Stars Hollywoods, inzwischen sorgt Shia LaBeouf mit Gewalteskalationen für negative Schlagzeilen. Die jüngsten Vorfälle haben Konsequenzen: Gegen den Schauspieler wurden strenge Auflagen verhängt.

Der Schauspieler Shia LaBeouf soll am 17. Februar 2026 vor einer Bar in New Orleans mehrere Menschen geschlagen haben. Laut Polizeibericht kehrte er sogar zurück und ging mit geschlossener Faust auf Gäste los, nachdem man ihn zuvor aus dem Lokal geworfen hatte.

Zusätzlich soll LaBeouf während des Vorfalls schwulenfeindliche Beleidigungen geäussert haben. Das bleibt nicht ungestraft: Laut Anordnung einer Richterin muss der einst gefragte Hollywood-Star nun eine Therapie wegen Drogenmissbrauchs absolvieren und sich regelmässigen Drogentests unterziehen. Zudem wurde eine Kaution von 100'000 US-Dollar festgesetzt.

Legende: 2011 feierte Shia LaBeouf mit «Transformers: Dark of the Moon» seinen bisher grössten kommerziellen Erfolg. An seiner Seite: Schauspiel-Kollegin Rosie Huntington-Whiteley und Regisseur Michael Bay. Getty Images / Koki Nagahama

Nach der Eskalation in New Orleans wurde LaBeouf zwar verhaftet, kam nach kurzer Zeit jedoch ohne Kaution wieder auf freien Fuss. Die nun verhängten Bedingungen sind Voraussetzung dafür, dass dies bis zum weiteren Verfahren auch so bleibt.