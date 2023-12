Musikalisch könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Verbunden sind sie jedoch durch ihre Zentralschweizer Heimat. Nun kommt eine weitere Gemeinsamkeit für die zwei hinzu: Die Schwyzerin Beatrice Egli und die Luzernerin Loredana sitzen in der kommenden Staffel in der Jury der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar», wie RTL heute mitteilte.

Das wird ganz interessant, weil Beatrice Egli und Loredana natürlich völlig unterschiedliche Meinungen haben werden.

Damit komplettieren die beiden Schweizer Musikexporte das Jury-Quartett neben Sänger Pietro Lombardi und Chef-Juror Dieter Bohlen. Dieser freut sich auf die Expertise seiner zwei neuen Kolleginnen: «Das wird ganz interessant, weil Beatrice Egli und Loredana natürlich völlig unterschiedliche Meinungen haben werden.»

11 Jahre nach ihrem Triumph kehrt Beatrice Egli zurück

Die heute 35-jährige Egli lancierte mit dem Gewinn der 10. Staffel «DSDS» ihre Karriere. So schliesst sich nun ein Kreis für die Platin-Künstlerin: «Die Sendung ist und bleibt für immer der Ursprung meiner Karriere. Es ist wie Heimkommen!», sagt sie. In ihrer Rolle als Jurorin möchte sie dem «‹DSDS›-Team, Dieter Bohlen und dem Ursprung ihrer Karriere» ihre Dankbarkeit ausdrücken.

1 / 3 Legende: Vor 13 Jahren wurde Beatrice Egli zum nächsten Superstar Deutschlands gekürt. Es markiert den Start einer steilen Karriere der Schwyzerin. Getty Images / Mathis Wienand 2 / 3 Legende: Heute feiert Egli nicht nur als Sängerin, sondern auch als Moderatorin Erfolge. 2022 erhielt sie ihre eigene «Beatrice Egli Show», in der sie musikalische Darbietungen und prominente Gäste präsentiert. Getty Images / Adam Berry 3 / 3 Legende: Rapperin, Unternehmerin und Mutter: Auf Spotify hat die 28-Jährige Loredana 1.5 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Keystone / Rolf Vennenbernd

Neuland für Loredana

Bezüglich Castingshows hat Loridana Zefi, wie Loredana bürgerlich heisst, bisher keine Erfahrungen gesammelt. In Sachen Know-How über die Musikbranche steht sie ihrer Schlager-Kollegin jedoch in nichts nach. Die Kosovarin kann diverse Plattenerfolge und Streaming-Zahlen in Millionenhöhe verbuchen. Überhaupt reitet die «Sonnenbrillen»-Rapperin auf einer scheinbar nicht enden wollenden Erfolgswelle: Kürzlich wurde sie zu den diesjährigen «Forbes Top 30 Under 30» gewählt. Diese erfasst jeweils die herausragendsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren.

Neben den Jury-Mitgliedern, wurden auch neue Regeln für die 21. Staffel «DSDS» bekanntgegeben. Während Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis anhin zwischen 16 und 30 Jahren alt sein mussten, ist die Altersgrenze nach oben nun offen. Die Castingtour startet am 16. Dezember in Köln.