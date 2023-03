Ab 2024 sollen Vapes schweizweit nicht mehr an Minderjährige verkauft werden können. Momentan greift erst in neun Kantonen ein offizielles Verkaufsverbot an Minderjährige. Zudem will der Ständerat nikotinhaltige Vapes besteuern, allerdings weniger hoch als Zigaretten. Der Nationalrat muss der Steuer auch noch zustimmen.