Michelle Obama hat sich erstmals offen zu den Gerüchten um ihre Ehe mit Ex-Präsident Barack Obama geäussert. Im Podcast «Working in Progress» mit Schauspielerin Sophia Bush hat die 61-Jährige über ihr Leben nach dem Weissen Haus gesprochen – und weshalb das nichts mit einer Ehekrise zu tun hat.

Legende: Seit 1992 sind Michelle und Barack Obama verheiratet. Getty Images/Tom Williams

Zuletzt fehlte sie bei zwei prominenten Anlässen. Weder bei der Amtseinführung von Donald Trump noch beim Staatsbegräbnis von Ex-Präsident Jimmy Carter war sie an der Seite ihres Mannes zu sehen. Barack Obama reiste jeweils allein an. Die Folge: wilde Spekulationen über eine Ehekrise.

Eine Frage der Selbstbestimmung

Für Michelle Obama war ihr Rückzug kein Zeichen von Problemen – sondern ein Akt der Selbstbestimmung. «Ich habe mich entschieden, das zu tun, was für mich am besten war, nicht das, was ich tun musste oder was andere von mir wollten.» Erstmals habe sie die Kontrolle über ihren Terminkalender.

Die Leute können sich nicht vorstellen, dass ich eine Entscheidung für mich selbst treffe.

Es gehe nicht um Protest oder Drama, sondern um die Freiheit, eigene Prioritäten zu setzen. Gleichzeitig kritisiert sie gesellschaftliche Erwartungen an Frauen: «Die Leute konnten sich nicht einmal vorstellen, dass ich eine Entscheidung für mich selbst treffen würde. Sie gingen automatisch von einer Scheidung aus, so als könnte eine erwachsene Frau nicht einfach eigene Prioritäten setzen.»

Auch Barack Obama äusserte sich kürzlich über ihre Ehe. Während seiner Präsidentschaft habe er oft emotional gefehlt, sagte der 63-Jährige gegenüber dem US-Portal «The Daily Beast». Das habe ein «grosses Defizit» hinterlassen. Heute arbeite er daran, die Beziehung zu stärken. So wolle der Ex-Präsident etwa mit Ausflügen, Reisen oder Restaurantbesuchen für Harmonie und Abwechslung in der Ehe sorgen.

Legende: Michelle Obama schliesst eine politische Karriere wegen ihrer Töchter kategorisch aus. Getty Images/Timothy Tai

Seit 1992 sind Michelle und Barack Obama verheiratet. Gemeinsam hat das Paar mit Malia, 26, und Sasha, 23, zwei erwachsene Töchter. Gerade ihretwegen schliesst Michelle Obama eine politische Karriere kategorisch aus. Im Podcast «Not Gonna Lie» mit Kylie Kelce erklärte sie, dass ihre Töchter gerade dabei seien, ihren Platz in der Welt zu finden. Sie wolle sie nicht erneut ins Rampenlicht zerren.