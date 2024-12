Christoph Spörri ist als DJ Christopher S schweizweit bekannt. 2016 wurde er wegen Anstiftung zur Brandstiftung und Versicherungsbetrug zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er wehrte sich vergeblich gegen das Urteil. Doch Corona spielte ihm in die Hände. Erst 2022 musste er seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Witzwil BE antreten. Wegen guter Führung wurde er Mitte Dezember 2024 nach zwei Dritteln der Haftzeit entlassen.