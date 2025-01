Hintergrund des Instagram-Beitrags dürfte wohl auch die neue Netflix-Serie der Herzogin sein, die am 15. Januar erscheint und in der Meghan Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten soll. «Da viele von euch Guy in dieser neuen Serie sehen werden, hoffe ich, dass ihr verstehen werdet, warum ich über seinen Verlust so erschüttert bin», schrieb die 43-Jährige. «Ich glaube, ihr werdet euch vielleicht auch ein bisschen in ihn verlieben.»