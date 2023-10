Jeder dritte junge Mann leidet mindestens einmal in seinem Leben an einer erektilen Dysfunktion. Das ist die Unfähigkeit oder Schwierigkeit, eine für den Geschlechtsverkehr ausreichende Erektion (ein steifes Glied) zu erlangen oder beizubehalten. Im Interview spricht Jonas S.* über seine Erfahrungen mit Potenzmitteln und den psychischen Herausforderungen bei der Bewältigung seiner erektilen Dysfunktion.

Jonas S. Box aufklappen Box zuklappen Jonas* ist Ende zwanzig und leidet unter einer erektilen Dysfunktion. Seit seinem ersten Mal hat er, wenn es zu Sex kommt, mit Nervosität zu kämpfen. Diese führte oft dazu, dass er seine Erektion nicht halten konnte.

SRF: Wie hat das alles bei dir begonnen?

Jonas S.: Ich hatte schon bei meinem ersten Mal Probleme mit meiner Erektion.

Wie zeigt sich das?

Ich bin nervös und kann mich nicht gehen lassen. Ich bekomme dann eine Erektion im Vorspiel, aber sobald es in den Intimbereich geht, wird der Penis schlaff, und mein Puls geht hoch. Und dann ist es wie eine Blockade, und es funktioniert nichts mehr.

Und das passiert dir vor allem, wenn du mit jemandem bist oder auch alleine bei der Masturbation?

Bei der Masturbation ist das kein Problem.

Hast du auch schon schlechte Reaktionen auf deine Erektionsstörung bekommen?

Ja, meine damalige Freundin reagierte einige Male negativ. Es ging weniger darum, was sie sagte, sondern wie sie es mit ihrer Körpersprache zeigte. Teilweise drehte sie sich von mir ab, wenn es nicht funktionierte. Solche Reaktionen halfen mir natürlich nicht, und so kam ich in einen Teufelskreis, aus dem ich nicht mehr herauskam.

Das Resultat von Viagra war jedoch ernüchternd.

Wie bist du mit Potenzmitteln in Berührung gekommen?

Ich wusste, dass mein Erektionsproblem psychisch bedingt ist. Irgendwann entschied ich mich dazu, zur Hausärztin zu gehen, die mir Viagra verschrieb. Anfangs besorgten mir meine Freunde die Potenzmittel in der Apotheke, da ich mich selbst nicht traute. Das Resultat von Viagra war jedoch ernüchternd. Dies vor allem auch aufgrund der kurzen Halbwertszeit. Viagra hält etwa drei Stunden, aber ich treffe mich ja nicht um 19 Uhr zum Sex, sondern es ergibt sich dann einfach.

Legende: Jonas* hält zwei verschiedenen Potenzmittel in seiner Hand. Daneben hält er einen Penisring, der eine Erektion begünstigen soll. SRF

Kann man auch zu nervös sein, und dann klappt die Erektion trotz Medikament nicht?

Ja, für mich geht die Lust mit Nervosität einher. Wenn ich Potenzmittel einnehme, aber dabei nervös bin, dann vergeht mir auch die Lust, trotz Medikament, und dann klappt es mit der Erektion auch nicht wirklich.

Und wie ist es dann weitergegangen, hast du weiterhin Viagra geschluckt?

Am Ende meiner letzten Beziehung, stiess ich dann auf ein anderes Potenzmittel, dessen Wirkung länger anhält.

Welches? Und warst du damit zufriedener?

Tadalafil heisst es. Ja, ich war zufriedener als mit Viagra, denn die Wirkung hält viel länger an – mehr als 24 Stunden. Währenddessen wirkt Viagra nur etwa drei Stunden. Man kann auch regelmässig eine kleine Dosis davon einnehmen.

Potenzmittel in der Apotheke Box aufklappen Box zuklappen Seit 2019 können Potenzmittel wie Viagra rezeptfrei in der Apotheke gekauft werden. Der Apotheker oder die Apothekerin muss dem Kunden spezifische Fragen stellen, um beurteilen zu können, ob das Medikament herausgegeben werden darf. Das Potenzmittel Tadalafil hingegen ist rezeptpflichtig.

Wie teuer ist dieses Medikament?

Die Kosten belaufen sich auf 400 bis 500 Franken für 24 Tabletten.

Das ist aber viel Geld. Dann ist die Erektion fast schon ein Luxus?

Ja, das könnte man so sagen (lacht). Einmal Sex zu haben, kostet etwa 20 Franken.

Nimmst du es jeden Tag, oder teilst du dir es ein?

Ich nehme es nur, wenn ich mich mental nicht so gut fühle. Früher litt ich unter Depressionen, und die Erektionsstörungen hingen stark mit meiner physischen Verfassung zusammen. Doch ich teile es mir nicht allzu sparsam ein. Letztendlich wiege ich ab, wie viel Geld mir mein psychischer Frieden wert ist, und so viel ist er mir durchaus wert.

Sexologe Adrian Stumm zu Portenzmittelnutzung Box aufklappen Box zuklappen Ob Potenzmedikamente zu schnell verschrieben werden, hänge von verschiedenen Faktoren ab, wie der Sexologe Adrian Stumm meint. In einigen Situationen könnten diese Medikamente Männern helfen, ihre Erektionsschwierigkeiten zu überwinden. Vorausgesetzt, sie seien in der Lage, die Dosierung zu reduzieren oder die Einnahme ganz zu beenden. Allerdings könne es problematisch sein, wenn Potenzmittel als die einzige Lösung angesehen und keine anderen Strategien zur Bewältigung von Erektionsproblemen verfolgt würden. Alleine Potenzmittel in der Hosentasche bei sich zu haben, könne Männern bereits helfen. Die Gewissheit, dass sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können, könne entspannend wirken, erklärt der Sexologe.

* Name geändert und der Redaktion bekannt.

Das Gespräch führte Livio Carlin.