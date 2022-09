Die Kühe werden gleichzeitig in den Ring geführt und können sich ihre Gegnerin selbst aussuchen. In der Regel scheiden Tiere aus, welche drei Kämpfe verloren haben. Verweigert ein Tier den Kampf, gilt dieser auch als verloren. Die sich im Ring befindlichen Rabatteure haben die Aufgabe, die Eringerkühe gemäss Anordnung der Jury zusammenzuführen. Sie verhindern aber auch, dass kämpfende Tiere durch Artgenossinnen gestört werden. Diejenige Eringerkuh, die in ihrer Kategorie alle Konkurrentinnen besiegt, geht als Siegerin hervor.



Quelle: Eringerrasse Tour