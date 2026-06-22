Rod Stewart erleidet bei einem Konzert im US-Bundesstaat Utah einen Schwächeanfall und muss auf der Bühne mit Sauerstoff versorgt werden.

Der 81-jährige Rockstar sei beinahe ohnmächtig geworden, erklärt er dem Publikum unmittelbar nach dem Vorfall.

Mit den Worten «The show must go on» setzt Stewart das Konzert im Sitzen fort, wie Fan-Videos zeigen.

Unmittelbar davor wirkt Stewart bereits angeschlagen. Er bewegt sich auf der Bühne nur wenig und stützt sich während des Auftritts stellenweise ab. Wie ernst der Vorfall ist, bleibt unklar.

Seit Ende Mai hat der Popstar mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Als Ursachen wurden überlastete Stimmlippen, eine Nebenhöhlenentzündung und eine Atemwegsinfektion genannt. Gemäss aktuellen Informationen will Stewart seine USA-Tour regulär fortsetzen.

Legende: Rod Stewart im Juni 2025 auf der Bühne des Glastonbury-Festivals in England. Der Sänger steht seit mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne und tourt noch immer regelmässig durch Nordamerika und Europa. Getty Images/Harry Durrant

Rod Stewart wurde 1945 in London geboren. Zu seinen bekanntesten Songs zählen «Maggie May», «Sailing» und «Da Ya Think I’m Sexy?». Mit mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. 2016 schlug ihn Königin Elisabeth II. zum Ritter.