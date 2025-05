Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Eurovision Song Contest steigt dieses Jahr in der Schweiz – und wer das bisher verpasst hat, dürfte es spätestens jetzt merken. Denn selbst die Briefe tragen inzwischen das Zeichen des Events. Zu Ehren der Megaveranstaltung in Basel hat die Post eine Sonderbriefmarke herausgegeben, gestaltet vom Winterthurer Illustrator Balthasar Bossard.

Legende: So sieht die ESC-Briefmarke aus Das ist die Briefmarke, die Balthasar Bosshard für den diesjährigen ESC in Basel entworfen hat. zVg

«Der Mund, der das Element Singen darstellt, fliegt aus dem Fernseh-Rauschen der 50er-Jahre zum Pokal und zum Mikrofon, das 2025 auf der Bühne in Basel steht und ist umgeben von Augen und Blitzlichtern und Scheinwerfer, die dieses Event umrahmen und die Sichtbarkeit darstellen», so beschreibt Balthsar Bossard die ESC-Briefmarke.

Balthasar Bosshard, auch bekannt als Balz Bosshard, gestaltet eigentlich Flyer und Plakate, die seit einigen Jahren Farbe ins Stadtbild von Winterthur bringen. Seit neuestem entwirft er auch Briefmarken – aber keine gewöhnlichen, sondern jene zum diesjährigen Eurovision Song Contest.

ESC Recherche

Den Eurovision Song Contest so wirklich mitverfolgt hat Balz Bossard in den vergangenen Jahren nicht. Erst die Performance von Nemo hinterliess beim 37-jährigen Spuren. Deshalb musste sich der Winterthurer zunächst mit dem Thema auseinandersetzen, bevor er mit dem Entwurf der Briefmarke beginnen konnte.

«Ich habe recherchiert, in dem ich auf der Homepage des ESC mich in die Geschichte eingelesen habe und Videos geschaut habe. Ich bin dann aber ziemlich gerne zu meinen eigenen Themen übergegangen, die ich gerne visualisieren möchte», so Bosshard.

Inspiration findet Balz Bosshard vor allem beim Skizzieren und in der Musik – eine gute Voraussetzung, wenn man die Briefmarke für den grössten Musikevent Europas kreiert. Er selbst spielte früher Schlagzeug, entschied sich später jedoch für das Zeichnen.

Nichtsdestotrotz bleibt Musik ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben: «Die Musik ist für mich ein Ort, die mir die Möglichkeit gibt, einzutauchen. Um zu sein, zu existieren, mich verweilen. Ich glaube, es ist die Kunstform mit der stärksten Energie.» So kam es auch schon vor, dass er für Bands Plakate gedruckt hat oder wie jetzt: eine Briefmarke für den grössten Musikevent Europas gestaltet.