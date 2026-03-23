Das hatte Justin Timberlake zu verhindern versucht: Die Polizei veröffentlicht ein Video seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer. Der Weltstar wirkt verwirrt und muss vor zwei Polizisten versuchen, seine Fahrtüchtigkeit zu beweisen.

Justin Timberlake – Weltstar, Grammygewinner – wird 2024 festgenommen, weil er betrunken Auto gefahren ist. Jetzt ist das Video des Vorfalls veröffentlicht worden. Anfang März hatte Timberlake versucht zu verhindern, dass die Polizei die Aufnahmen der Bodycam von einem der beteiligten Polizisten freigibt.

Der Vorfall ereignete sich Mitte Juni 2024 in Sag Harbor, etwa 150 Kilometer östlich von New York. Justin Timberlake wurde von einer Polizeistreife angehalten. Laut einem Polizeibericht versäumte er es unter anderem, an einem Stoppschild anzuhalten.

Das Video zeigt nun die ganze Polizeikontrolle. Der Polizist erkennt Timberlake offensichtlich nicht und fragt ihn, was er von Beruf mache. Anschliessend muss der Popstar versuchen, auf einer Linie zu gehen und auf einem Bein zu stehen, und wird dann in Handschellen abgeführt

Vor Gericht hatte sich Timberlake schuldig zum Vorwurf der Trunkenheit am Steuer bekannt.