Der Aargauer Marc Mounier lebt seit acht Jahren in Los Angeles. Sein Kurzfilm wurde 2022 für einen Oscar nominiert.

«Wer in Hollywood lebt, braucht eine hohe Frustrationstoleranz»

Mitten in Los Angeles begrüsst Filmproduzent Marc Mounier «G&G»-Moderatorin Jennifer Bosshard. «Das ist mein Büro. Nicht schlecht, oder?». Jennifer Bosshard staunt. Vom Unternehmen Management 360° aus, blicken die beiden auf Hollywoods Wolkenkratzer – ein echter Gegensatz zur Schweiz.

«Ich würde viel lieber in der Schweiz leben, aber die Möglichkeiten sind hier einfach riesig», sagt Mounier. Der Ort sei voller unternehmerischer Leute, die etwas wagen wollen.

Vom Aargau nach Hollywood

Ursprünglich kommt der 34-Jährige aus Magden im Kanton Aargau. «Ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen», so Bosshard. Von Marc Mounier möchte sie wissen, wie die Arbeit in Hollywood ist. «Es braucht eine hohe Frustrationstoleranz.» Mehrmals täglich müsse sich der Filmproduzent bei seinen Film- oder Drehbuchideen ein Nein anhören.

Wenn Marc Mounier jedoch Zuspruch bekommt, entstehen Produktionen wie «Wyrm» oder «Please Hold». Letztere wurde im Jahr 2022 für den Oscar in der Kurzfilm-Kategorie nominiert.

Obwohl Mounier die goldige Trophäe nicht gewonnen hat, sei es ihm eine Ehre gewesen: «Ich konnte meine Vorbilder Steven Spielberg und Guillermo del Toro kennenlernen.» Für ihn sei es daher definitiv ein Highlight in seiner Karriere gewesen: «Die Arbeitsstunden sind lange. Das Kopfzerbrechen gehört dazu.»