Die deutsche Band Alphaville wehrt sich gegen ein Video von Donald Trump, das mit ihrem Hit «Forever Young» unterlegt ist.

Die Musiker distanzieren sich klar von seinen politischen Ansichten.

Sie fordern die sofortige Löschung.

In einem Instagram-Post macht der Alphaville-Sänger Marian Gold seinem Ärger Luft: «Da wir, die Band Alphaville, Trumps politischen Ansichten in keiner Weise zustimmen und sie sogar weitgehend verabscheuen, werden wir dafür sorgen, dass dieser Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernt wird», schreibt er.

Beim Video handelt es sich um einen Zusammenschnitt von Fotos, die Donald Trumps Entwicklung von seiner Kindheit bis heute zeigen. Das Ganze ist mit KI animiert und wird vom Song «Forever Young» begleitet. Der US-Präsident veröffentlichte das Video vor zwei Tagen auf seiner Plattform «Truth Social».

Für die Musiker geht das zu weit. Sie fordern darum jetzt, dass das Video umgehend aus dem Netz verschwindet, und verbieten sowohl Donald Trump als auch der Republikanischen Partei die Nutzung ihrer Musik.

Gegründet in den frühen 80ern in Münster, wurde Alphaville mit Songs wie «Forever Young» und «Big in Japan» weltbekannt.