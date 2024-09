Legende:

In der ecuadorianischen Hauptstadt Quito toben schwere Waldbrände. Die Brände waren in einem ländlichen Gebiet am Rande der Metropole ausgebrochen und breiteten sich dann bis in das Stadtgebiet aus. Hunderte Feuerwehrleute, Soldaten und Polizisten kämpfen gegen die Flammen. (24.9.2024)

REUTERSKaren Toro TPX