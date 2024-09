Legende:

Am Montag hat ein Auto in Küsnacht am Zürichsee ein Geländer durchbrochen und ist im Wasser versunken. Taucher konnten den Lenker am Grund des Sees aus seinem Auto befreien. Die Einsatzkräfte mussten den Mann reanimieren. Der Unfallwagen wurde später mit einem Kran aus dem Wasser auf die Strasse gehoben. Bild: Keystone/Michael Buholzer