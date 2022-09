Am Samstag hat in der Yakin-Arena in Oberengstringen ein Sport-Event der besonderen Art stattgefunden: An einem Flohmarkt haben Murat Yakin und seine Frau Anja Yakin Spielertrikots für den guten Zweck verkauft. Der Erlös fliesst in Yakins Stiftung «Yakin&Friends», die seit 20 Jahren bedürftige Kinder in der Schweiz unterstützt.

Legende: Am Flohmarkt gab Nati-Trainer Murat Yakin fleissig Autogramme. SRF

Der Flohmarkt für Fussballfans und Sportnostalgikerinnen hatte einiges zu bieten: signierte Trikots von Xhaka, Akanji oder Shaqiri. Das Angebot beschränkte sich jedoch nicht ganz auf Fussballutensilien. So standen zum Beispiel auch von Roger Federer unterschriebene Mützen zum Verkauf. Mitten drin sitzt der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, Murat Yakin, der ebenfalls Autogramme verteilt und sich mit den Fans austauscht.

Teilen aus Liebe und Respekt

Die Idee für den Flohmarkt hatte Anja, die Frau des Nati-Trainers. Sie hat die Trikots der Nationalmannschaft zusammengetragen: «Für mich ist Teilen sehr wichtig, denn es zeigt Liebe und Respekt.» Diesen Grundsatz habe sie ihren Kindern von Anfang an beigebracht. Auch ihr Ehemann Murat Yakin weiss, wie es ist, wenn man teilen muss. Der 48-Jährige ist in einer Grossfamilie aufgewachsen. Zu zehnt lebten sie einer dreieinhalb-Zimmer-Wohnung. «Auch wir waren damals auf Unterstützung angewiesen. Mittlerweile geht es uns gut und wir möchten anderen helfen», so Yakin.

Der etwas andere Flohmarkt war nicht nur für Leute, die Gutes tun wollen, interessant. Für grosse Fussballfans war der Anlass auch eine Gelegenheit, ein Trikot ihres Lieblingsspielers zu ergattern. Ein junger Käufer freut sich sichtlich über seine Ausbeute: «Ich habe ein Trikot bekommen, das Shaqiri getragen hat. Ich bin mega froh», sagt er strahlend.