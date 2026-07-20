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Bild 1 von 18. Hollywood eröffnet das WM-Finale: Timothée Chalamet kommt nicht nur zum Zuschauen – der Schauspieler bringt den Ball an den Spielfeldrand. Bildquelle: Getty Images / Maja Hitij.
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Bild 2 von 18. Auch Schauspielkollege Matt Damon ist mit von der Partie. Bildquelle: Getty Images / Arturo Holmes.
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Bild 3 von 18. Bevor der Ball rollt, gehört die Bühne Nicole Scherzinger, Robbie Williams und Laura Pausini. Vor den Flaggen der Gastgeberländer präsentieren sie gemeinsam den offiziellen WM-Song. Bildquelle: Getty Images / Hector Vivas.
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Bild 4 von 18. Tom Cruise stimmt das volle Stadion auf ein Fussball-Spektakel mit ordentlich Entertainment ein. Bildquelle: Getty Images / Hector Vivas.
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Bild 5 von 18. Das Entertainment kommt beispielsweise in Gestalt von Post Malone. Dessen Inszenierung lässt keine Zweifel daran offen, in welchem Land das Finalspiel ausgetragen wird. Bildquelle: Getty Images / Hector Vivas.
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Bild 6 von 18. Genauso wenig wie Jennifer Hudson, die kurz vor dem Anpfiff die US-Nationalhymne zum Besten gibt. Bildquelle: Getty Images / Elsa.
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Bild 7 von 18. Wem die britische Rockgrösse Mick Jagger wohl nach dem Halbfinal-Aus von England die Daumen drückt? Bildquelle: Getty Images / Kevin Mazur.
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Bild 8 von 18. Die gleiche Frage stellt sich bei diesem Paar: Victoria und David Beckham verfolgen das Geschehen gemeinsam aus der VIP-Loge. Bildquelle: Getty Images / Dan Mullan.
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Bild 9 von 18. Auch Musik-Powerpaar Jay-Z und Beyoncé verfolgen das Endspiel von der Loge aus. Bildquelle: Getty Images / Alex Livesey.
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Bild 10 von 18. Wie auch Rihanna (rechts) und Partner ASAP Rocky (2. v. r.). Bildquelle: IMAGO / Shutterstock.
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Bild 11 von 18. In der Halbzeitshow lässt sich Popstar Madonna von einem Stück brasilianischer Fussballgeschichte flankieren: Ronaldinho und Ronaldo betreten mit ihr das Stadion. Bildquelle: Getty Images / Carl Recine.
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Bild 12 von 18. Und auch K-Pop-Sensation BTS erhalten in der Pause ihren grossen WM-Moment. Bildquelle: Getty Images / Kevin C. Cox.
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Bild 13 von 18. Ein ruhiger Kontrastpunkt dazu: Justin Bieber mit Akustikgitarre. Bildquelle: Getty Images / Hannah Peters.
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Bild 14 von 18. Der musikalische Höhepunkt: Begleitet von Tänzerinnen versetzt Shakira mit ihrem Auftritt das Stadion in Ekstase. Bildquelle: Getty Images / Lars Baron.
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Bild 15 von 18. Zum Abschluss des musikalischen Spektakels singen Coldplay-Sänger Chris Martin und Burna Boy gemeinsam mit einem grossen Kinderchor. Bildquelle: Getty Images / Tullio Puglia.
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Bild 16 von 18. Gleich nach Abpfiff mischt sich Schauspieler Javier Bardem unter die frisch gebackenen Weltmeister auf dem Spielfeld. Bildquelle: Getty Images / David Ramos.
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Bild 17 von 18. Und auch Tennisstar Carlos Alcaraz gratuliert seinen Landsmännern persönlich. Bildquelle: Getty Images / Hector Vivas.
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Bild 18 von 18. Der Abschluss gehört dem König: Felipe VI. gibt sich die Ehre und stemmt den WM-Pokal sichtlich euphorisch in die Höhe. Bildquelle: Getty Images / Justin Setterfield.
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