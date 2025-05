Der Superstar feiert seinen 50. Geburtstag. Kaum ein anderer hat die Grenzen zwischen Sport und Popkultur so geprägt.

David Beckham ist mehr als ein ehemaliger Fussballstar – er ist Stilikone, Werbegesicht und Familienmensch. Zu seinem 50. Geburtstag werfen wir einen Blick auf eine Karriere, die weit über den Sport hinausgeht.

Legende: David Beckham gewinnt mit Manchester United den Jugendcup 1992, hier unten im Bild, zweiter von rechts. Getty Images/Gerry Crowther

Bereits als Kind fiel David Beckham mit seinem Talent auf. Mit 17 spielte er erstmals für Manchester United – sein damaliges Markenzeichen: eine freche Strubbelfrisur. Schnell entwickelte er sich zum Leistungsträger des englischen Rekordmeisters.

Legende: David Beckham auf einem Werbeplakat in der U-Bahn-Passage von Mailand 2008. Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Neben dem Platz sorgte der junge Mittelfeldspieler früh für Aufsehen. Verträge mit verschiedenen Modemarken machten ihn zum Werbeliebling – auch dank seinem Aussehen. Autos und Uhren gehörten zu seinen Leidenschaften.

Legende: David Beckham und seine Frau Victoria an einer Award-Show in London 1999. Getty Images/Dave Hogan

1997 verliebte sich David Beckham in «Spice Girl» Victoria Adams. Die Beziehung wurde bald öffentlich – und entwickelte sich zum medialen Dauerbrenner. Die Musikerin begleitete ihn wann immer möglich zu seinen Spielen. Inzwischen lief der Fussballgott auch für die englische Nationalmannschaft auf. 1999 heiratete das Paar.

Legende: Bei der WM 1998 erhält David Beckham im Achtelfinale gegen Argentinien Rot. Getty Images/Mark Leech

1998 lief es sportlich nicht nach Plan: David Beckham sah bei der WM gegen Argentinien Rot und wurde zur Zielscheibe der britischen Presse. Doch privat folgte kurz darauf ein Hoch: Das erste von vier gemeinsamen Kindern, Brooklyn, wurde geboren.

Legende: Mit einem Buzz Cut als Frisur ans Basketballspiel in Los Angeles 2008. Getty Images/Noel Vasquez

Ob Mittelscheitel, Irokese oder Glatze – kaum ein anderer Fussballer sorgte mit seinen Frisuren derart für Gesprächsstoff. Selbst ein radikaler Buzz Cut hielt Sponsoren nicht ab.

Legende: David Beckham mit seinen Mitgründern von Inter Miami und Fussballstar Jordi Alba vor einem Match in Fort Lauderdale 2023. Getty Images/Mike Ehrmann

Nach Stationen bei Real Madrid, LA Galaxy und Paris Saint Germain beendete Beckham 2013 seine Karriere. Seither ist er vielseitig aktiv: in Werbekampagnen, mit sozialen Projekten – und als Gründer des Fussballclubs Inter Miami im Jahr 2018.

Legende: Die Beckhams posieren für ein Foto an der Premiere ihrer Netflix-Serie «Beckham» 2023. Getty Images/Karwai Tang

Trotz Glamourleben in der Öffentlichkeit – David Beckhams Konstante ist und bleibt seine Familie. Mit abwechselnden Wohnsitzen in London, Miami und Los Angeles pflegen die Beckhams ein öffentliches, aber kontrolliert inszeniertes Leben im Rampenlicht. Ein genauer Blick hinter diese Fassade wurde 2023 möglich: Die vierteilige Netflix-Dokumentation «Beckham» gewährt seltene Einblicke in das Privat- und Innenleben des einstigen Fussballstars David Beckham.

