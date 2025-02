Wenn die bekanntesten Gesichter der Schweizer Showbranche zusammenkommen, um herausragende Leistungen des vergangenen Jahres zu feiern, dann hat das SRF-Gesellschaftsmagazin «Gesichter & Geschichten» wohl die Sekt-Gläser gefüllt und zu den jährlichen «G&G»-Awards geladen.



Legende: Die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends: v.l. Reena Krishnaraja, Lara Wolf, Kings Elliot, Stefanie Heinzmann, Baschi und Büne Huber. srf

Im Rahmen der glamourösen Gala wurden in verschiedenen Kategorien Menschen ausgezeichnet, die mit ihrer Inspiration, ihrem Engagement oder ihrer beeindruckenden Persönlichkeit die Schweiz bereichert haben.

Stefanie Heinzmann baut Brücken, Lara Wolf startet durch

Die Nominierten sind ein buntes Potpourri an inspirierenden Menschen. So konkurrierten in der Kategorie «Brückenbauer:in» Künstler Noah Di Bettschen, Sängerin Stefanie Heinzmann und Bauer Renzo Blumenthal um die Trophäe – allesamt Persönlichkeiten, die Brücken zwischen Kulturen, Generationen oder gar musikalischen Genres schlagen. Am Ende darf sich Stefanie Heinzmann über die Auszeichnung freuen.

Legende: Brückenbauerin 2024: Musikerin Stefanie Heinzmann. srf

In der Kategorie «Durchstarter:in national» setzte sich die 21-jährige Stand-Up-Comedian Reena Krishnaraja gegen Back-Influencerin Judith «Streusel» Erdin und Newcomer-Sänger Jared Lembo durch. Alle drei haben das vergangene Jahr genutzt, um die Schweiz aufzumischen – sei es mit erfrischendem Humor, kreativen Backideen oder gefühlvollen Songs.

Auf internationaler Bühne haben sich der barfüssige Cellist Jodok Cello, die Modedesignerin Selina Rotach und die Schauspielerin Lara Wolf einen Namen gemacht. Letztere darf sich nun stolz «Durchstarterin international» nennen.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Durchstarterin international: Lara Wolf srf

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Durchstarterin international: Lara Wolf srf

Die 30-jährige Sängerin Kings Elliot kämpft mit ihren Songtexten gegen das Stigma psychischer Erkrankungen an und erhält deshalb vor Eiskunstläuferin Denise Biellmann und Influencer Giuliano Carnovali die Auszeichnung «Mutmacherin 2024».

Und in der Kategorie «Überflieger:in» freut sich Büne Huber, Frontmann von Patent Ochsner.

Legende: Überflieger des Jahres. Büne Huber. srf

Der 62-Jährige Berner räumte im vergangenen Jahr dermassen viele Auszeichnungen ab, dass jene des «Überfliegers» durchaus treffend ist und keinesfalls fehlen darf.

Baschi ist das «Gesicht des Jahres»

Die mit Spannung erwartete Kategorie «Gesicht des Jahres» krönt jene Persönlichkeit, die 2024 besonders prägend war. In den vergangenen Jahren gingen diese Auszeichnungen unter anderem bereits an Rapper Stress und Graffiti-Künstler Fabian «Bane» Florin. Bis zum 24. Januar konnten die «G&G»-Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie die Leserschaft des Magazins «Schweizer Illustrierte» online abstimmen, wer dieses Jahr den Titel «Gesichts des Jahres» tragen soll.

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Gesicht des Jahres 2024: Musiker Baschi. srf

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Gesicht des Jahres 2023: Musiker Stress. srf

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Gesicht des Jahres 2022: Schauspieler David Constantin. srf

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Gesicht des Jahres 2021: Künstler Fabian Bane Florin. srf

Im Voting der Hauptkategorie platzierte sich der Schweizer Mundart-Sänger Baschi klar auf dem ersten Platz. Der 38-jährige Baselbieter feierte 2024 sein 20-jähriges Bühnenjubiläum, unter anderem mit einem Gratiskonzert in seiner Heimatgemeinde Gelterkinden.

Seit zwei Jahrzehnten berührt Baschi die Schweizer Gesellschaft immer wieder mit seinen Melodien, seinen Texten und seiner gewinnenden Persönlichkeit. Der Titel «Gesicht des Jahres» ist daher mehr als verdient – «Baschi, chum bring en hei».