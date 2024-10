Stump erklärt, dass es bereits bei der ersten Kriegsreportage während des Krimkrieges in den 1850er-Jahren Manipulationen gegeben habe. Der britische Fotograf Roger Fenton habe bei seinen Bildern vom Schlachtfeld Kanonenkugeln dazugelegt, damit sie dramatischer wirkten. Im Zweiten Weltkrieg habe man auf einem Bild einem Soldaten, der bei der Befreiung Berlins eine Fahne aufrichtete, die zweite Uhr am Handgelenk wegretuschiert, weil es so aussah, als habe er sie womöglich gestohlen.

Auch das weltberühmte Bild von Nick Út vom nackten, schreienden Mädchen im Vietnamkrieg, das aus einem brennenden Dorf rennt, ist bearbeitet. Betrachte man dieses Bild im Original, so werde sichtbar, dass nur ein Bildausschnitt gewählt wurde. Neben diesem Mädchen habe es andere Soldaten gehabt und einen Fotografen, der gerade seine Filmrolle wechselte. Sprich: «Nur schon in dem man als Fotograf oder Fotografin einen Bildausschnitt wählt, ist man daran, die Wirklichkeit zu manipulieren», sagt die Fotohistorikerin.