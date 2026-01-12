 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Geigen aus Flüchtlingsbooten Ein bewegendes Konzert im Gefängnis von Mailand

Musik aus dem Holz gestrandeter Flüchtlingsboote, gespielt hinter Gefängnismauern: Der italienische Stardirigent Riccardo Muti hat mit einem Jugendorchester im Gefängnis Mailand-Opera ein besonderes Konzert gegeben, dass die Herzen der Zuschauer – und auch jenes des Dirigenten selbst berührte.

12.01.2026, 15:20

Teilen

Der weltberühmte Dirigent Riccardo Muti ist am Samstagabend mit einem Jugendorchester im Gefängnis Mailand-Opera aufgetreten. Gespielt wurde auf besonderen Instrumenten: gefertigt aus dem Holz gestrandeter Flüchtlingsboote, gebaut von Insassen in den Geigenbauwerkstätten des Gefängnisses.

Das Konzert ist Teil des Projekts «Le vie dell’amicizia» («Wege der Freundschaft») des Ravenna-Festivals, das mit Musik Orte des Leids und der Ausgrenzung verbindet. Nach Auftritten in Lampedusa und Ravenna kehrte das Orchester nun an den Ursprung der Instrumente zurück.

Ich habe hier viel mehr Emotionen, Kreativität und tiefere Spiritualität empfunden als draussen.
Autor: Riccardo Muti Dirigent

Muti sprach von einer aussergewöhnlichen emotionalen Intensität: Im Gefängnis habe er mehr Spiritualität und Kreativität gespürt als draussen. Das Konzert endete mit Gedichten und Texten von Häftlingen, einige sangen im Chor mit, viele von ihnen waren sichtbar bewegt und zu Tränen gerührt.

Dirigent während einer Orchesteraufführung.
Legende: Dirigent Riccardo Muti dirigierte das Konzert im Mailänder Gefängnis. Keystone/Dieter Nagel

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)