Dolly Parton kann ihre für Dezember geplante Konzertreihe im Caesars Palace in Las Vegas nicht antreten.

Die 79-jährige US-Country-Legende erklärte via Social Media, sie müsse sich «auf ärztlichen Rat hin einigen Eingriffen unterziehen».

Die Auftritte sollen im September 2026 nachgeholt werden.

Details zu den Eingriffen nannte Parton nicht. Besonders Aufsehen erregte nun jedoch ihre jüngere Schwester Freida. Auf Facebook schrieb sie, sie habe «die ganze Nacht wach gelegen und für Dolly gebetet». Viele Fans wüssten, dass sich die US-Sängerin zuletzt nicht besonders wohl gefühlt habe.

Legende: Dolly Parton im Juni 2024 in Nashville USA. Die Sängerin feiert kommenden Januar ihren 80. Geburtstag. Getty Images / Terry Wyatt

Freida Parton ruft die weltweite Fangemeinde dazu auf, sich ihr im Gebet anzuschliessen. Später bekräftigte sie jedoch, sie habe damit niemanden erschrecken wollen.

Für Parton ist es nicht der erste Rückschlag in diesem Jahr. Bereits im Frühling musste sie wegen Nierensteinen einen Auftritt in ihrem Freizeitpark Dollywood absagen. Im März verlor sie zudem ihren Ehemann Carl Dean, mit dem sie fast 60 Jahre verheiratet war.