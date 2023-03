Marcus Bösch hat in Köln und Cambridge Politikwissenschaften, Mittlere und Neuere Geschichte und Medieninformatik (M.A.) studiert, bei der Deutschen Welle volontiert und ergänzend an der TH Köln einen M.A. in Game Development and Research absolviert. Seit 2020 veröffentlicht er den wöchentlichen Newsletter Understanding TikTok.