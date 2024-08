Ein Auftritt mit der ganzen Familie. Seine Frau Kyla Weber war genauso an seiner Seite wie die beiden gemeinsamen Kinder, Tochter Locklyn (13) und Sohn Vernon (11). Soviel ihm das alles auch bedeutete, so Vince Vaughn über die Ehrung, die Kinder seien das Wichtigste auf der Welt für ihn, sagte der 54-Jährige in seiner Rede. Seine Kinder seien vielleicht nicht so «lukrativ» wie das Dasein als Hollywoodstar, scherzte der Comedy-Spezialist. Aber: «Trotzdem seid ihr das Wichtigste und ich liebe euch sehr. Es ist toll, euch bei mir zu haben.»

Ein Stern für Vince Vaughn

1 / 4 Legende: Vince Vaughn auf dem Hollywood Boulevard. Keystone / Chris Pizello 2 / 4 Legende: Gemeinsamer Auftritt mit Frau Kyla Weber, Sohn Vernon und Tochter Locklyn. Keystone / Chris Pizello 3 / 4 Legende: Mit Ben Stiller in «Dodgeball». «Dodgeball» / Rawson Marshall Thurber 4 / 4 Legende: Mit Owen Wilson in der Komödie «Die Hochzeits-Crasher». «Die Hochzeits-Crasher» / David Dobkin

Der Weg nach Hollywood

Vince Vaughn wird 1970 in Minneapolis geboren. Einen ersten Erfolg kann er 1988 verbuchen, als er in einem Werbespot auftreten darf. Nach dem Schulabschluss zieht er nach Hollywood und versucht sein Glück. Er ergattert kurz darauf kleine Auftritte in diversen Serien. 1993 folgt die erste Filmrolle im Sportdrama «Touchdown – Sein Ziel ist der Sieg» und 1996 spielt er seine erste Hauptrolle in der Komödie «Swingers». Darauf folgen nach kurzer Zeit zahlreiche weitere Filme.

Oft spielt Vaughn in Filmen seines Freundes Ben Stiller mit, so zum Beispiel in «Starsky & Hutch» oder «Dodge Ball». In den Medien wird er bald als Teil des sogenannten «Frat Packs» angesehen. Zu dieser Gruppe werden Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell oder Steve Carell gezählt, Komödianten, die häufig zusammenarbeiten und privat befreundet sind. Der Name ist eine Anspielung auf das legendäre «The Rat Pack», dem Frank Sinatra oder Dean Martin angehörten.