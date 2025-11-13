Ein Meer aus Karos und glänzenden Pfeifeninstrumenten: So sieht es aus, wenn 374 Menschen mit ihrem Dudelsack gleichzeitig spielen und damit einen neuen Weltrekord aufstellen.
«Wahrhaft spektakulär»
Das «Australian Book of Records» bestätigt, dass die Teilnehmenden am Mittwoch einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. «Herzlichen Glückwunsch an alle Dudelsackspieler, die den Tausenden von Zuschauenden eines der grossartigsten Schauspiele und Klangerlebnisse geboten haben, die ein Weltrekord in Australien je hervorgebracht hat – es war wahrhaft spektakulär», hiess es auf der Webseite.
Der bisherige Rekord lag bei 333 Menschen, die gleichzeitig Dudelsack spielten und war 2012 im bulgarischen Sofia aufgestellt worden.
Ein langer Weg an die Spitze
Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei, wie hunderte Schottenröcke im Wind wehen. Gespielt wird die Rockhymne «It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)» von der australischen Kultband AC/DC.
Der neue Weltrekord wurde fast 50 Jahre nach den Aufnahmen zum bekannten AC/DC-Musikvideo, das ebenfalls in der Innenstadt von Melbourne gedreht wurde, aufgestellt. Darin sieht man Sänger Bon Scott zusammen mit Dudelsackspielern der Gruppe «Rats of Tobruk Pipe Band».
Ältester Teilnehmer war 98
Von jungen Spielerinnen bis zu Veteranen, deren Instrumente jahrzehntelang gepflegt wurden, war bei dem Rekordversuch alles vertreten.
Unter ihnen war der 98-jährige Bruce Hocking, der damit nicht nur ältester Teilnehmer war, sondern auch eine lebende Legende unter den Dudelsackspielern ist. Hocking spielt laut «Australian Book of Records» seit seinem 14. Lebensjahr Dudelsack und kann auf 84 Jahre Spielpraxis zurückblicken.
So spielt man Dudelsack
Der Dudelsack ist ein traditionelles Blasinstrument, das aus einem Luftsack, einem Spielrohr und meist mehreren Bordunpfeifen besteht.
Der Spieler oder die Spielerin bläst Luft in den Sack und drückt ihn mit dem Arm zusammen, um einen gleichmässigen Luftstrom zu erzeugen. Auf dem Spielrohr wird die Melodie gespielt, während die Bordunpfeifen kontinuierlich einen oder mehrere tiefe Töne halten.
Ursprünglich stammt der Dudelsack aus dem Mittelmeerraum, verbreitete sich aber besonders stark in Schottland, Irland und Teilen Osteuropas.