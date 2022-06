Schweizer Flugverkehr lahmgelegt: So reagiert das Netz

Grounding an zwei Flughäfen

Der Schweizer Luftraum war heute zwischen 04:00 und 08:30 Uhr gesperrt und das mit Folgen für Reisende an den Flughäfen Zürich-Kloten und Genf. Verspätungen und diverse Flugausfälle haben die Reise für hunderte Feriengängerinnen und Feriengänger erschwert. Das sind einige Reaktionen aus dem Netz.

Flugzeuge bleiben am Boden

Reisende an den Gates und im Flieger mussten warten. Ob und wann ihr Flug starten kann, war für viele am frühen Morgen unklar.

Eine Twitter-Userin zeigt sich genervt: «Sitzen im Flieger fest.»

Auch Ausfälle waren keine Seltenheit. «Meinen Flug nach Berlin kann ich erstmal vergessen», schreibt ein User am frühen Morgen.

Chaos an den Flughäfen

Die vielen Ausfälle der Flieger führten zu «totalem Chaos» an den Umbuchungsschaltern, wie dieser User auf Twitter vom Flughafen Zürich berichtete.

Über die Panne bei Skyguide wurde in den sozialen Netzwerken auch gewitzelt.

Alternative Wege

Die Ausfälle zwangen viele Reisende dazu, optionale Wege zu ihrem Reiseziel zu finden. So zum Beispiel das Nationalkader des Schweizerischen Ruderverbandes, das auf den Bus umgestiegen ist und nun auf dem Landweg zum Weltcup gelangt.

Andere geben Tipps und empfehlen die Weiterreise mit dem Zug. «Bevor es alle machen, schnell zum Genfer Bahnhof fahren», empfiehlt ein User auf Twitter.

Kein Flugzeug am Himmel

Die Ruhe am Schweizer Himmel war für viele Userinnen und User auch ein Grund zur Freude. «So ruhig war es schon lange nicht mehr», meint eine Frau.

Die Ruhe gibt aber auch Anlass zum Nachdenken: «Flugfreie Mittwoche? Ich wäre dafür», kommentiert ein User.

Seltene Situation auf dem Flugradar

Die Leere auf dem Flugradar fiel einigen Usern und Userinnen auf: «Schweizer Luftraum ziemlich leer heute Morgen.»

Auch SRF-Team strandete am Flughafen

Auch das Team von SRF Dok-Serien war von der Sperrung des Schweizer Luftraums betroffen. So waren Mona Vetsch und das Team von Dok auf dem Weg zu einem Dreh für «Auf und Davon» nach Ivalo, Finnisch-Lappland. Der Flug wurde annulliert. In ihrer Instagram-Story hielt sie die Lage am Flughafen Zürich fest.

Das SRF Team am Zürich Flughafen