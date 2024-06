1. Gianna Nannini sollte eigentlich Bäckerin werden

Für Gianna Nanninis Vater Danilo Nannini war eigentlich klar, dass seine Tochter einmal seine weitbekannte Bäckerei übernehmen soll. Als sie ihm mit 14 Jahren aber gesteht, dass sie Sängerin werden will, merkt er, wie ernst es ihr ist, und ermöglicht ihr, Gesangsunterricht zu nehmen.

Legende: Gianna Nannini beim Auftritt am Paléo Festival in Nyon VD. Keystone / STR

2. Gianna Nannini sorgte mit ihrer Schwangerschaft für einen Skandal

Mit Mitte 50 wird Gianna Nannini Mutter ihrer Tochter Penelope. Das sorgt zu jener Zeit in Italien für Gesprächsstoff. Während ihrer Schwangerschaft befindet sich die Sängerin bereits in der Beziehung mit ihrer heutigen Ehefrau. Tochter Penelope ist mittlerweile ein Teenager, höre die Musik ihrer Mutter aber nicht so gerne, wie Nannini in einem Interview mit der Zeitschrift «Stern» verrät: «Natürlich mag sie Taylor Swift. Mir aber hat sie verboten, auf Englisch zu singen. Sie sagt, ich würde dann nach Autotune klingen.»

Wer ist Gianna Nannini? Box aufklappen Box zuklappen Gianna Nannini ist eine italienische Rocksängerin. Zu ihren grössten Hits gehören «Bello e impossibile», «Un'Estate Italiana» und «I maschi». Die 70-Jährige gilt aber nicht nur als Musik-Ikone, sondern auch als Symbol für Feminismus und Unabhängigkeit. Sie sei pansexuell, gibt sie vor drei Jahren in einem Interview bekannt. Sie fühlt sich also zu Menschen hingezogen, unabhängig von deren Geschlecht. Nanninis Markenzeichen: ihre raue Stimme, die aber gleichzeitig auch sehr gefühlvoll ist.

3. Gianna Nannini zog wegen des Drucks nach London

Wegen ihrer späten Schwangerschaft musste sich Gianna Nannini so einiges anhören. Gerade für das damals ziemlich konservative Italien eine aussergewöhnliche Geschichte. Ausserdem lebt sie mit einer Frau zusammen, Partnerin Carla. Die vielen Fragen zu ihrem unkonventionellen Lebensstil bewegen die Familie schlussendlich dazu, nach London zu ziehen. Dort kann sie ungestört leben und Gianna Nannini muss nicht ständig Autogramme schreiben, Selfies machen und unangenehme Fragen beantworten. Mittlerweile leben die drei wieder in Italien, nämlich in Mailand. Tochter Penelope geht dort auf eine internationale Schule.

Legende: Gianna Nannini ist bekannt für ihre besondere raue Stimme. Keystone / DPA / BERND VON JUTRCZENKA

4. Gianna Nannini liebt Deutschland sehr

In Deutschland fühlt sich Gianna Nannini besonders wohl. Der Grund: Hier lernt sie in den 80er-Jahren den Produzenten Conny Blank kennen. Dieser hat ihr geholfen, zu ihrer musikalischen Identität und ihrem eigenen Sound zu finden. Ausserdem gefallen ihr die deutschen Fans in gewisser Hinsicht besser als die italienischen. In Italien sei das Publikum oft gesessen und habe einfach nur zugehört. Die deutschen Nannini-Anhänger hätten hingegen für eine viel bessere Stimmung gesorgt.

5. Gianna Nannini lehnt sich im Alter keinesfalls zurück

Nicht nur hat Gianna Nannini diesen Frühling ihr neues Album «Sei nell'anima» herausgebracht, sondern auch eine Verfilmung über ihr Leben. Die Hauptrolle übernimmt die Schauspielerin Letizia Toni. Der Fokus des Films: Das frühe Leben von Gianna Nannini sowie ihr persönlicher Wendepunkt in den 80er-Jahren, als sie ihre Bisexualität entdeckt. Die Doku läuft seit Mai 2024 auf der Streamingplattform Netflix.

6. Gianna Nannini glaubt an Wiedergeburt

In Interviews erwähnt Gianna Nannini regelmässig, dass sie noch ein zweites Mal geboren wurde. Während ihrer Aufnahmen zum Album «Fotoromanza» in einem Kölner Studio habe sie eine starke psychische Krise gehabt und nicht mehr gewusst, wer sie sei. «Ein Teil von mir starb, ein anderer kam zum Vorschein. Deshalb werde ich jetzt auch nicht 70, sondern erst 41», sagt sie dazu.

Auch zwei Politiker-Geburtstage Box aufklappen Box zuklappen Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat heute Geburtstag. Er wird 78 Jahre alt. Das Wochenende verbringt er in Michigan und macht Wahlkampf. Am Samstag soll es dort eine Bootsparade zu seinen Ehren geben. Eine weitere bekannte Persönlichkeit aus der Politik feiert heute ihren 66. Geburtstag: der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieser verbringt den Tag seines Wiegenfests auf dem G7-Gipfel in Italien.

7. Gianna Nannini feiert ihren Geburtstag nicht

Feiern tut die italienische Rockröhre zwar gerne, jedoch lieber die Geburtstage anderer Leute. Sich selbst nimmt sie diesbezüglich nicht so wichtig. Ausserdem hat sie dafür auch gar nicht so viel Zeit, denn sie muss sich auf ihre Europatournee Ende Jahr vorbereiten. Dabei macht sie sogar für zwei Konzerte in der Schweiz Halt. Am 24. November spielt sie in Genf, am 25. November in Zürich.