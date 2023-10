Spätestens seit 2006 ist Heidi Maria Glössner in der Schweiz einem grossen Kinopublikum bekannt. In der Kultkomödie «Die Herbstzeitlosen» spielt sie die quirlige Lisi. Als quirlig kann man Glössner auch im echten Leben bezeichnen – und das bis heute. So befindet sie sich aktuell in den Proben für das Theaterstück «Die Ärztin» im St. Galler Stadttheater. Im Dezember folgt schon ihr nächster Streich, wenn das Stück «Gott» in Zürich ansteht.

E-Bike-Fahrerin und Katzenliebhaberin

Privat führte Glössner 23 Jahre lang eine Fernbeziehung mit dem Süditaliener Giovanni, ehe dieser im Jahr 2013 starb. Heute hat sie mit dem Berner Architekten Adrian Strauss (76) einen neuen Partner. Die beiden leben aber in getrennten Wohnungen in Bern – Glössner teilt sich ihre vier Wände stattdessen mit den zwei Maine-Coon-Katzen Wanda und Chili.

In Bewegung ist die Grande Dame des Theaters zudem nicht nur auf der Bühne. Sie kurvt am liebsten mit dem E-Bike durch die Stadt.

Ich lasse mich jeden Tag vom Leben überraschen. Oft beglücken einen die kleinen Dinge.

Doppeltes Jubiläum

Am 20. Oktober vor genau 55 Jahren hatte Glössner im Stadttheater Bern ihren allerersten Auftritt auf einer Theaterbühne. Es ist der Startschuss einer glanzvollen Karriere für die geborene Deutsche, die als Kind in die Schweiz kommt und in Uzwil (SG) aufwächst.

1983 spielt sie im Fernsehspiel «Und das am Mäntig Morge». Von 1987 bis 2008 gehört sie ohne Unterbruch zum Ensemble des Stadttheaters Bern. Und nach ihrem Erfolg in «Die Herbstzeitlosen» spielt sie gar im Drama «Youth» an der Seite von Hollywoodstar Michael Caine mit.

2016 wird sie als beste Schauspielerin mit einem Prix Walo geehrt, ein Jahr später wird sie von der Armin-Ziegler-Stiftung für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Ein Lebenswerk, das auch mit 80 Jahren noch nicht abgeschlossen ist.