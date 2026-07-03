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Hochzeit in New York City Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet

Popstar Taylor Swift hat den NFL-Star Travis Kelce im Madison Square Garden in Manhatten geheiratet.

03.07.2026, 21:17

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Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Das Paar habe sich am Freitag im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin.

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  • Bild 1 von 8. Popstar Taylor Swift hat den US-amerikanischen Footballspieler Travis Kelce geheiratet. Bildquelle: AP Photo/Ryan Murphy.
    Städtische Szene mit Menschen und einem grossen Bildschirm, der 'Just Married' zeigt.
  • Bild 2 von 8. Zahlreiche Fahrzeuge, darunter viele dunkle Limousinen, wurden in einen ansonsten von der Polizei abgesperrten Bereich rund um die Arena vorgelassen. Bildquelle: Photo by Charles Sykes/Invision/AP.
    Schwarzes Auto fährt in ein Zelt, umgeben von Menschen.
  • Bild 3 von 8. Hier kommt man nicht mehr durch: Die Polizei sperrt das Gebiet rund um den Madison Square Garden ab. Bildquelle: AP Photo / Ryan Murphy.
    Zwei Polizisten stehen hinter Absperrgittern auf einer Stadtstrasse mit hohen Gebäuden.
  • Bild 4 von 8. Immer wieder trafen Lastwagen am Madison Square Garden ein. Bildquelle: Keystone/EPA/OLGA FEDOROVA.
    Gruppe von Menschen arbeitet vor einem Gebäude mit grossen Schildern.
  • Bild 5 von 8. Die New Yorker Polizei steht vor dem Madison Square Garden mit einem Grossaufgebot zum Einsatz bereit ... Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA.
    Eine Gruppe von Polizisten steht vor einem Gebäude mit Glasfassade.
  • Bild 6 von 8. ... und schwitzt. Seit Donnerstag herrscht über der US-Ostküste eine Hitzeglocke und beschert der Region Temperaturen von teils über 40 Grad. Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA.
    Gruppierung von Polizisten in Uniform versammelt.
  • Bild 7 von 8. Ein Livestreamer hat sich vor der weltberühmten Mehrzweckhalle im Zentrum von New York ein Plätzchen gesucht und bereitet sich auf die möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier vor. Bildquelle: AP Photo / Ryan Murphy.
    Person mit grossem Hut und blauem Regenschirm sitzt im Freien mit Laptop neben einem Schild.
  • Bild 8 von 8. Die Swifties – die Fans von Taylor Swift – konnten die Hochzeit kaum erwarten. Bildquelle: REUTERS / Brendan McDermid.
    Person mit rosa Herzbrille und Baseballkappe hält ein Getränk.
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Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan, wo die Feier stattfand, erschien etwa zeitgleich die Aufschrift: «Just&t Married». Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen und Gerüchte rund um eine möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier des Paares gegeben.

Adam Sandler führte durch die Zeremonie

Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen, Kelce stand sein Bruder Jason zur Seite, hiess es in der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler.

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  • Bild 1 von 2. Sie habe geheiratet: Taylor Swift und Travis Kelce. (Bild vom 11.02.2024). Bildquelle: AP Photo/Julio Cortez.
    Ein Sportler im roten Trikot umarmt eine Frau in einem Stadion.
  • Bild 2 von 2. Die beiden haben in der wohl berühmtesten Mehrzweckhalle der Welt – im Madison Square Garden mitten in New York – ihre Hochzeit gefeiern. (Bild vom 23.05.2026, bei einem Basketballspiel in Cleveland, Ohio). Bildquelle: EPA / DAVID MAXWELL SHUTTERSTOCK OUT.
    Mehrere Personen sitzen auf Stadionplätzen und unterhalten sich.
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Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt.

Abendessen mit rund 100 Gästen

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur grossen Party am Freitagabend seien etwa 1000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf.

Die Sängerin Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide ist es die erste Ehe.

SRF 4 News, 03.07.2026, 7:26 Uhr ; 

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