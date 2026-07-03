Popstar Taylor Swift hat den NFL-Star Travis Kelce im Madison Square Garden in Manhatten geheiratet.

Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Das Paar habe sich am Freitag im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Popstar Taylor Swift hat den US-amerikanischen Footballspieler Travis Kelce geheiratet. Bildquelle: AP Photo/Ryan Murphy. 1 / 8 Legende: Popstar Taylor Swift hat den US-amerikanischen Footballspieler Travis Kelce geheiratet. AP Photo/Ryan Murphy

Bild 2 von 8. Zahlreiche Fahrzeuge, darunter viele dunkle Limousinen, wurden in einen ansonsten von der Polizei abgesperrten Bereich rund um die Arena vorgelassen. Bildquelle: Photo by Charles Sykes/Invision/AP. 2 / 8 Legende: Zahlreiche Fahrzeuge, darunter viele dunkle Limousinen, wurden in einen ansonsten von der Polizei abgesperrten Bereich rund um die Arena vorgelassen. Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Bild 3 von 8. Hier kommt man nicht mehr durch: Die Polizei sperrt das Gebiet rund um den Madison Square Garden ab. Bildquelle: AP Photo / Ryan Murphy. 3 / 8 Legende: Hier kommt man nicht mehr durch: Die Polizei sperrt das Gebiet rund um den Madison Square Garden ab. AP Photo / Ryan Murphy

Bild 4 von 8. Immer wieder trafen Lastwagen am Madison Square Garden ein. Bildquelle: Keystone/EPA/OLGA FEDOROVA. 4 / 8 Legende: Immer wieder trafen Lastwagen am Madison Square Garden ein. Keystone/EPA/OLGA FEDOROVA

Bild 5 von 8. Die New Yorker Polizei steht vor dem Madison Square Garden mit einem Grossaufgebot zum Einsatz bereit ... Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA. 5 / 8 Legende: Die New Yorker Polizei steht vor dem Madison Square Garden mit einem Grossaufgebot zum Einsatz bereit ... EPA / OLGA FEDOROVA

Bild 6 von 8. ... und schwitzt. Seit Donnerstag herrscht über der US-Ostküste eine Hitzeglocke und beschert der Region Temperaturen von teils über 40 Grad. Bildquelle: EPA / OLGA FEDOROVA. 6 / 8 Legende: ... und schwitzt. Seit Donnerstag herrscht über der US-Ostküste eine Hitzeglocke und beschert der Region Temperaturen von teils über 40 Grad. EPA / OLGA FEDOROVA

Bild 7 von 8. Ein Livestreamer hat sich vor der weltberühmten Mehrzweckhalle im Zentrum von New York ein Plätzchen gesucht und bereitet sich auf die möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier vor. Bildquelle: AP Photo / Ryan Murphy. 7 / 8 Legende: Ein Livestreamer hat sich vor der weltberühmten Mehrzweckhalle im Zentrum von New York ein Plätzchen gesucht und bereitet sich auf die möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier vor. AP Photo / Ryan Murphy

Bild 8 von 8. Die Swifties – die Fans von Taylor Swift – konnten die Hochzeit kaum erwarten. Bildquelle: REUTERS / Brendan McDermid. 8 / 8 Legende: Die Swifties – die Fans von Taylor Swift – konnten die Hochzeit kaum erwarten. REUTERS / Brendan McDermid Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan, wo die Feier stattfand, erschien etwa zeitgleich die Aufschrift: «Just&t Married». Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen und Gerüchte rund um eine möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier des Paares gegeben.

Adam Sandler führte durch die Zeremonie

Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen, Kelce stand sein Bruder Jason zur Seite, hiess es in der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sie habe geheiratet: Taylor Swift und Travis Kelce. (Bild vom 11.02.2024). Bildquelle: AP Photo/Julio Cortez. 1 / 2 Legende: Sie habe geheiratet: Taylor Swift und Travis Kelce. (Bild vom 11.02.2024) AP Photo/Julio Cortez

Bild 2 von 2. Die beiden haben in der wohl berühmtesten Mehrzweckhalle der Welt – im Madison Square Garden mitten in New York – ihre Hochzeit gefeiern. (Bild vom 23.05.2026, bei einem Basketballspiel in Cleveland, Ohio). Bildquelle: EPA / DAVID MAXWELL SHUTTERSTOCK OUT. 2 / 2 Legende: Die beiden haben in der wohl berühmtesten Mehrzweckhalle der Welt – im Madison Square Garden mitten in New York – ihre Hochzeit gefeiern. (Bild vom 23.05.2026, bei einem Basketballspiel in Cleveland, Ohio) EPA / DAVID MAXWELL SHUTTERSTOCK OUT Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt.

Abendessen mit rund 100 Gästen

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur grossen Party am Freitagabend seien etwa 1000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf.

Die Sängerin Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide ist es die erste Ehe.