Bild 8 von 8. Zuletzt heizte New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani die Spekulationen über die Hochzeit des Jahres an. In einer Pressekonferenz riet er allen Menschen, klimatisierte Räume aufzusuchen. «Wenn Sie zufällig im Madison Square Garden heiraten, werden Sie drinnen bleiben, und es bleibt für Sie schön kühl», scherzte er.

Bildquelle: Keystone/Pamela Smith.

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