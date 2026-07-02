- Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce sollen laut Medienberichten am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden heiraten.
- Seit Tagen wird mit grösster Aufmerksamkeit beobachtet, welche Lieferungen ihren Weg in die Mehrzweckhalle in Manhattan finden – Bürgermeister Mamdani heizt die Spekulationen über die Hochzeit an.
Mehrere Zeitungen berichten, dass für Donnerstagabend ein Probeessen mit etwa 100 Gästen im Madison Square Garden stattfinden soll. Die «New York Times» schreibt, für Freitag seien rund 1000 Gäste zu einem Swift-Event in der Halle eingeladen, dessen Dresscode «Black Tie» sei und bei dem Gäste ein Handyverbot hätten.
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Bild 1 von 8. Gerüchte kursieren, dass Taylor Swift und Travis Kelce am 3. Juli in New York heiraten, womöglich im Madison Square Garden. Bildquelle: Keystone/Olga Fedorova.
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Bild 2 von 8. Es soll am Donnerstag eine intimere Feier mit hundert Gästen geben und am Freitag eine grosse Party inklusive Bühnenauftritt. Seit Tagen wird mit viel Aufmerksamkeit beobachtet, welche Lieferungen ihren Weg in die Mehrzweckhalle finden. Bildquelle: Keystone/Olga Fedorova.
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Bild 3 von 8. Eine Hochzeit dieser Grösse in der Mitte der Megametropole New York wäre eine riesige Sicherheitsoperation. Bildquelle: Keystone/Olga Fedorova.
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Bild 4 von 8. Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Travis Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Bildquelle: Keystone/Charlie Riedel.
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Bild 5 von 8. Travis Kelce hielt im August 2025 um die Hand seiner Freundin Taylor Swift an. Bildquelle: Instagram.
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Bild 6 von 8. Sie haben sich nach zwei Jahren Beziehung verlobt. Bildquelle: Keystone/Jordan Strauss.
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Bild 7 von 8. NFL-Profi George Kittle, ein Freund von Travis Kelce, erklärte Ende Juni, dass er den Hochzeitsort noch nicht kenne. Er habe keine Erwartungen, er wisse nur, dass es fantastisch werde. Bildquelle: Keystone.
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Bild 8 von 8. Zuletzt heizte New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani die Spekulationen über die Hochzeit des Jahres an. In einer Pressekonferenz riet er allen Menschen, klimatisierte Räume aufzusuchen. «Wenn Sie zufällig im Madison Square Garden heiraten, werden Sie drinnen bleiben, und es bleibt für Sie schön kühl», scherzte er. Bildquelle: Keystone/Pamela Smith.
Seit Tagen wird mit grösster Aufmerksamkeit beobachtet, welche Lieferungen ihren Weg in die Mehrzweckhalle in Manhattan finden. «Page Six» spekuliert aufgrund von Kartons und deren Aufschriften («Hummer», «dick geschnittene Zwiebelringe», «Eier») darüber, was möglichen Hochzeitsgästen serviert werden könnte.
Das Portal «TMZ» mutmasst, dass im Innern der Arena ein riesiges Schloss aufgebaut werde. Als Beleg wird etwa die Anlieferung einer weissen Treppe genannt.