«Tom Hanks gilt als der netteste Mann Hollywoods. Er ist wahnsinnig freundlich und respektvoll zu allen.» Marc Forster (53) schwärmt in höchsten Tönen vom Hauptdarsteller seines neuesten Werkes. Der 67-jährige Kalifornier hat in seinen Augen so gar nichts mit der Filmfigur gemeinsam.

In «A Man called Otto» spielt Tom Hanks einen Witwer, der sich durch den Tod seiner Frau zu einem alleinlebenden Misanthropen verwandelt und seine Nachbarschaft tyrannisiert. Erst als die Mexikanerin Marisol in seine Gegend zieht, flammen wieder Menschlichkeit und Nächstenlieben bei Otto auf. Ein Griesgram, der dank der quirligen neuen Nachbarin wieder zu einem Gutmenschen wird.

Er ist ein Gigant und im Herzen aller. Die ganze Welt liebt ihn.

Tom Hanks weist im wahren Leben alle Eigenschaften eines Gutmenschen auf, mit dem viele gerne in der Filmindustrie zusammenarbeiten. «Es ist eine Ehre, jemandem, der einen solchen Status hat, zuschauen zu dürfen. Er ist nicht nur ein Star, sondern auch ein toller Mensch», lobt die mexikanische Schauspielerin Mariana Treviño ihren Filmpartner. Das sei sehr inspirierend für alle auf dem Set gewesen.

Seine Arbeitsethik auf dem Set ist auch Marc Forster im Gedächtnis geblieben: «Er ist der beste Schauspieler, mit dem ich gearbeitet habe und auch der einfachste.» Worte, die noch mehr Gewicht bekommen, wenn man bedenkt, mit wem der Bündner schon alles gedreht hat – Superstars wie Halle Berry («Monster's Ball», 2001), Kate Winslet («Finding Neverland», 2004), Daniel Craig («Quantum of Solace», 2008) oder Brad Pitt («World War Z», 2013).

Forster liebt Hanks und Hanks liebt Forster

Tom Hanks, der auch zu den Schwergewichten in Hollywood zählt, hat selbst auch nur lobende Worte für den Regisseur und seine Arbeit übrig. «Ich denke, Marc ist der schweizerischte Kerl, den ich kenne. Seine Art, wie er auf dem Regiestuhl sitzt und ständig neue Wege sucht, eine Geschichte zu erzählen, ist einzigartig.»

Das neueste Werk der beiden Neo-Freunde Marc Forster und Tom Hanks «A Man called Otto» kommt ab 26. Januar in die Schweizer Kinos.