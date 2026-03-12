Früher produzierte er Filme, die Oscars gewannen und Karrieren anstiessen, heute sitzt Harvey Weinstein als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis. In einem ausführlichen Interview schildert der 73-Jährige seine Version der Geschichte. Einsehen oder Reue kommen darin kaum vor.

Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein weist Vorwürfe sexueller Übergriffe weiterhin zurück. Im Interview mit dem Magazin «The Hollywood Reporter» erklärte der 73-Jährige, er sei zwar «aufdringlich oder übermässig verführerisch» gewesen, habe aber «keine Frau sexuell angegriffen». Weinstein verbüsst derzeit eine Haftstrafe wegen Sexualverbrechen.

Habe ich jemals eine Frau sexuell angegriffen? Nein.

Gleichzeitig räumte er ein, in der Branche Grenzen überschritten und seine Machtposition ausgenutzt zu haben. Er entschuldige sich bei jenen Frauen, denen er mehr Respekt hätte entgegenbringen müssen. Auch seine beiden Ehefrauen habe er betrogen und belogen. Die Vorwürfe sexueller Angriffe seien aber eine «grosse Lüge».

Legende: Harvey Weinstein wurde 2018 in New York verhaftet und 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde 2024 aufgehoben, ein neuer Prozess läuft. 2023 wurde er in Los Angeles zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt, dagegen legte er Berufung ein. Getty Images / David Dee Delgado

Der Fall erschütterte 2018 Hollywood und machte Machtmissbrauch in der Filmbranche sichtbar. Juristisch ist die Affäre noch nicht abgeschlossen: Im April wird Weinstein erneut vor Gericht stehen.