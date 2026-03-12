Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein weist Vorwürfe sexueller Übergriffe weiterhin zurück. Im Interview mit dem Magazin «The Hollywood Reporter» erklärte der 73-Jährige, er sei zwar «aufdringlich oder übermässig verführerisch» gewesen, habe aber «keine Frau sexuell angegriffen». Weinstein verbüsst derzeit eine Haftstrafe wegen Sexualverbrechen.
Habe ich jemals eine Frau sexuell angegriffen? Nein.
Gleichzeitig räumte er ein, in der Branche Grenzen überschritten und seine Machtposition ausgenutzt zu haben. Er entschuldige sich bei jenen Frauen, denen er mehr Respekt hätte entgegenbringen müssen. Auch seine beiden Ehefrauen habe er betrogen und belogen. Die Vorwürfe sexueller Angriffe seien aber eine «grosse Lüge».
Der Fall erschütterte 2018 Hollywood und machte Machtmissbrauch in der Filmbranche sichtbar. Juristisch ist die Affäre noch nicht abgeschlossen: Im April wird Weinstein erneut vor Gericht stehen.