Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot.

Welch feierte vor allem in den 60er und 70er Jahren Kino-Erfolge. Sie wurde 82 Jahre alt.

Die US-Amerikanerin sei an einer «kurzen Krankheit» gestorben, teilt ihr Management mit.

Den Durchbruch feierte die 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geborene Welch 1966 in dem Steinzeit-Hit «Eine Million Jahre vor unserer Zeit». Als Höhlenmädchen Loana wurde die damals 26-Jährige über Nacht zum Sexsymbol.

Langjährige Karriere in Hollywood

Die Zeitschrift «Life» erklärte sie zur meistfotografierten Frau des Jahres. Bis ins hohe Alter hing ihr der Auftritt nach. Doch Welch machte das Beste daraus. «Ich werde oft gefragt, ob ich es nicht leid bin, über diesen Bikini zu sprechen, aber ehrlich gesagt, nein», erzählte sie 2018 der Zeitung «The Sunday Post». «Das war ein grosses Ereignis in meinem Leben, warum also nicht darüber reden?» Fast täglich erhalte sie das Bikini-Foto als Fanpost mit der Bitte um ein Autogramm, sagte Welch.

Sie drehte mit Hollywoodgrössen wie James Stewart («Bandolero»), Frank Sinatra («Lady in Cement»), John Huston («Myra Breckinridge») und Burt Reynolds («Auf leisen Sohlen kommt der Tod»). Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Streifen «Die drei Musketiere» (1973), für den sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin erhielt. Die Schauspielerin machte bis ins hohe Alter weiter. In der Komödie «How to Be a Latin Lover» spielte Welch 2017 eine verwitwete Millionärin, die von jüngeren Männern umgarnt wird.

Die Tochter einer Amerikanerin und eines Bolivianers behielt den Nachnamen ihres ersten Ehemannes, auch wenn die Beziehung schnell in die Brüche ging. Bei der Scheidung war sie gerade 24 Jahre alt und Mutter von zwei kleinen Kindern. Es folgten weitere drei Ehen. Das letzte Ja-Wort gab sie 1999 einem deutlich jüngeren Gastronom, das ging auch nur wenige Jahre gut.