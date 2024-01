Schauspielerin in «Mary Poppins»: Glynis Johns ist gestorben

Die walisische Schauspielerin Glynis Johns ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte ihr Manager mit.

Bekannt war Johns für ihre Rolle als Winifred Banks im Disney-Filmmusical «Mary Poppins» von 1964.

Die Schauspielerin spielte in zahlreichen Filmen mit. Für ihre Rolle im Film «Der endlose Horizont» (im Original «The Sundowners») wurde Glynis Johns im Jahr 1960 für einen Oscar nominiert.

1973 erhielt sie einen Tony Award als Beste Hauptdarstellerin im Musical «A Little Night Music». Darin sang sie auch das Lied «Send in The Clowds», das später von vielen Künstlerinnen und Künstlern gecovert wurde.