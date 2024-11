Wie das kaiserliche Hofamt mitteilte, starb das älteste Mitglied der Kaiserfamilie im St.-Luke’s-Krankenhaus in Tokio. Dort wurde Yuriko bereits im März wegen eines leichten Hirninfarkts eingewiesen.

«Ich bin zutiefst betrübt über die Nachricht vom Tod Ihrer kaiserlichen Hoheit Prinzessin Yuriko von Mikasa», teilte Japans Premierminister Shigeru Ishiba in einer Stellungnahme mit.

Yurito wurde 1923 in eine adelige Familie geboren. Nach einem Studium an der Gakushuin-Frauenakademie in Tokio heiratete sie mit 18 Jahren Prinz Mikasa, den jüngsten Bruder des 1989 verstorbenen Kaisers Hirohito.

Legende: Prinzessin Yuriko und Prinz Mikasa nach deren Hochzeit 1941. Getty Images / Bettmann

Die beiden waren 75 Jahre lang verheiratet und hatten fünf gemeinsame Kinder, von denen ihre drei Söhne bereits verstorben sind. Yurikos Ehemann Mikasa starb 2016 mit 100 Jahren an Herzversagen.

Legende: Ein Bild vom November 2015: Prinz Mikasa mit seiner Frau Yuriko. Keystone/Imperial Household Agency of Japan via AP

Ihre letzten Jahre lebte Yuriko zurückgezogen im Palast Akasaka in Tokio. Dort soll sie laut Angaben des kaiserlichen Hofamts bis zuletzt regelmässig Zeitschriften gelesen, im Fernsehen Baseball geschaut, sowie sonnige Tage im Palastgarten verbracht haben. Erst im Frühjahr verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand zunehmend.

Legende: Prinzessin Yuriko 2023 in ihrer Wohnresidenz. Keystone

Nach Yurikos Tod zählt die kaiserliche Familie Japans nur mehr 16 Personen, darunter vier Männer. Nach wie vor dürfen nur männliche Erben die Familienlinie fortführen. Frauen haben keinen Platz in der Thronfolge und werden von der Familie ausgeschlossen, sobald sie Bürgerliche heiraten.

Die genaue Todesursache wurde vom kaiserlichen Hofamt nicht mitgeteilt, doch laut japanischen Medienberichten soll Yuriko an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sein.