Die Moderatorin Susanne Kunz beweist sich im neuen Musical «Oh läck Du mir!» erstmals als Musical-Darstellerin. Das Musical dreht sich rund um die Hits des legendären Trio Eugsters wie «Oh Läck Du mir», «söll emal cho» der «ganz de Bappä». Thema des neuen Stücks ist aber nicht das Trio Eugster, sondern die Geschichte eines Dorfes, in dem ein Immobilien-Hai die beliebte Dorfbeiz kauft und schliessen will.

1 / 4 Legende: Die 44-Jährige könnte allein schon ein Trio sein: Moderatorin, Schauspielerin und neu: Musical-Darstellerin. SRF 2 / 4 Legende: Vic, Guido (†) und Alex Eugster (v. r.) waren eine der erfolgreichsten Schlagergruppen der Schweiz. Keystone / Gaetan Bally 3 / 4 Legende: Als Trio Eugster begeisterten sie in den 70er-Jahren auf der Bühne. Keystone / Photopress-Archiv 4 / 4 Legende: Unternehmer und Musikmanager Freddy Burger bringt die Hits des Trios Eugster im September auf die Musical-Bühne. Keystone / Steffen Schmidt

Das Stück spielt in den siebziger Jahren, in einer Zeit, in welcher alles noch in Ordnung schien. Die Welt ist aber nur scheinbar heil, denn ein Immobilien-Hai versucht mit einem Grossprojekt die Idylle zu zerstören. Der bescheidene Lebensmittelhändler Mario, die kämpferische Wirtin Trudi, der visionäre Teenager Jimmy und viele andere müssen sich zusammenschliessen, um dem Spekulanten Paroli zu bieten.

Im Stück übernimmt Kunz die Hauptrolle der Wirtin Trudi. Die lebensfrohe, kommunikative und offene Zürcherin wehrt sich mit allen Mitteln gegen das Immobilienprojekt von Geschäftsmann Heinrich, welches die Vorstadtidylle der alleinerziehenden Mutter bedroht.

Für Susanne Kunz geht ein Traum in Erfüllung

Von ihrem Vater hat sie die Liebe zum Theater und zum Singen.

Es ist etwas, wovon ich als Kind geträumt habe und nun darf ich es machen.

Kunz hat eine Gesangs- sowie eine Schauspielausbildung. Trotzdem spielt sie zum ersten Mal in einem Musical: «Es ist etwas, wovon ich als Kind geträumt habe und nun darf ich es machen. Ich bin im siebten Himmel.»

Zu Susanne Kunz Box aufklappen Box zuklappen Susanne Kunz arbeitete von 1997 bis 2019 als Moderatorin bei SRF in diversen Formaten («Oops!», «Eiger, Mönch & Kunz», «1 gegen 100»). Begleitet wurden diese Jahre von Engagements als Schauspielerin in der freien Szene. Seit 2020 arbeitet sie als freischaffende Schauspielerin, Moderatorin und Sprecherin.

Entertainment-Unternehmer Freddy Burger (75) setzt seit über 40 Jahren wieder auf eine Musical-Eigenproduktion: In «Oh läck du mir!» verwebt ein 30-köpfiges Ensemble und Live-Orchester 25 Lieder des legendären Trios Eugster in eine temporeiche Geschichte.

Die Uraufführung findet im September 2022 im Theater 11 in Zürich statt.