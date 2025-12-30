Baschi und seine Frau Alana Netzer erwarten ihr erstes Kind – die 38-Jährige ist im sechsten Monat schwanger.

Baschi und Alana Netzer werden zum ersten Mal Eltern

Sänger Baschi (39) und seine Ehefrau Alana Netzer (38) werden Eltern. Die Tochter von Fussball-Legende Günter Netzer verrät gegenüber dem «Blick», sie sei bereits in der 24. Schwangerschaftswoche.

Bisher seien die typischen Beschwerden ausgeblieben. Das Geschlecht behalten sie bis zur Geburt für sich.

Legende: Besonders berührend sei für das Paar der Moment gewesen, als sie beim Ultraschall zum ersten Mal den Herzschlag hörten. Instagram/baschireal

Zu Hause laufen die Vorbereitungen: Das Kinderzimmer sei fast fertig, nun stehe die Wahl des Kinderwagens an. Sänger Baschi arbeitet derweil auch im Studio an einem neuen Album, das stark von der bevorstehenden Vaterschaft geprägt sei.

Lieben gelernt hatten sich die beiden 2017, vier Jahre später folgte die Hochzeit im Berner Oberland. Nun wächst aus dem Ehepaar eine Familie.