Dropshipping – mit Versprechen vom schnellen Geld Kunden manipuliert

Empörung, Frust und Mitgefühl für die Betroffenen: Bei dieser Reportage brodelten die Emotionen.

Fette Uhr und Protz-Autos dank Dropshipping? Diesen Luxus-Lifestyle versprechen Dominik Gossweiler und Giuseppe Fiorentino mit der 3CC Group AG. Dank ihrer Dropshipping-Kurse sollen junge Menschen zur finanziellen Freiheit finden. Doch zuerst müssen sie bis zu 25’000 Schweizer Franken hinblättern. So stehen am Schluss viele nicht mit dem erhofften Reichtum, sondern mit einem Schuldenberg da.

Verliebt und verheimlicht – Ninas Kampf für ihre albanisch-schweizerische Liebe

Ninas Konvertierung zum Islam rief gemischte Gefühle hervor: Neben viel Verständnis gab es auch einiges an Skepsis.

Nina wächst in einem Schweizer Haushalt auf, in dem Religion keine grosse Rolle spielt. Sie verliebt sich in Leo, der albanische Wurzeln hat. Aufgrund der kulturellen Hürden verheimlicht ihr Freund die Beziehung fünf Jahre lang vor seiner Familie. Nina wird immer wieder mit dem gleichen Vorwurf konfrontiert. Sie sagt: «Ich bin nicht aus Liebe zu Leo konvertiert, sondern aus Liebe zum Glauben.»

Carnivore Diät – bei ihm kommen nur Fleisch und tierische Produkte auf den Teller

Die strikte Ernährung von Simon Corchia rief bei vielen von Ihnen Empörung hervor, ein paar wenige von Ihnen sehen in Simon aber auch ein Vorbild.

Könnten Sie sich eine carnivore Diät vorstellen, also nur noch tierische Produkte auf dem Teller zu haben? Simon isst bis zu 30 Kilogramm Fleisch pro Monat. Er ist überzeugt davon, dass diese Ernährung am besten für seine Gesundheit ist.

Leben am Existenzminimum – wie Nadja mit 2677 Franken im Monat auskommt

Der Einblick in Nadja Chahdis Leben beeindruckte. Dass sie ihr Schicksal so offen zeigte, wurde von den SRF-Userinnen und -Usern als mutig und berührend empfunden.

In der Schweiz sind über eine halbe Million Menschen von Armut betroffen, viele von ihnen alleinerziehend. Auch die 24-jährige Nadja gehört dazu: strikte Einkaufspläne, wenig Ausflüge. Auf Tiktok und Instagram zeigt sie, wie sie mit begrenzten Mitteln ihren Alltag meistert und wie viel finanzielle Unterstützung sie vom Sozialdienst erhält.

Vegan, abstinent, hardcore – so radikal lebt die «Straight Edge»-Szene

Sofia Blancks Lebensstil und ihre direkte Art entfachten sowohl Bewunderung als auch Abneigung.

«Go vegan or go f*ck yourself». Mit dieser Parole provoziert Sofia. Sie ist vegan und gehört der Straight-Edge-Bewegung an, eine Bewegung, die ihre Ursprünge in der Punkszene der 80er-Jahre hat. Dies bedeutet: kein Alkohol, keine Zigaretten und auch sonst kein Konsum – der totale Verzicht.

Jüdisch-orthodoxes Dating – so schwierig ist die Suche nach der Traumfrau

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte von David Frenkel und Shoshana Schraer fanden Sie vor allem eins: spannend.

Der jüdisch-orthodoxe Glaube prägt Davids Liebesleben stark. Er datet, um die richtige Frau fürs Leben zu finden – eine Partnerin, die nach den Prinzipien des orthodoxen Judentums lebt. Bisher gestaltete sich die Suche nach der grossen Liebe schwierig. Denn keine Frau, die ihm durch Matchmaking vermittelt wurde, erfüllte seine Erwartungen. Doch nun hat der 25-Jährige Shoshana aus Panama gefunden.

Mit der neuesten Reportage verabschiedet sich das «Impact»-Team ins neue Jahr. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch – möge 2025 voller schöner Emotionen sein!