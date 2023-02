Julian Köchlin schlüpft in der zweiten Staffel der SRF-Serie «Neumatt» erneut in die Rolle des Michi Wyss.

Seit Sonntag ist sie da: die zweite Staffel der SRF-Serie «Neumatt». Die Geschichte rund um die Bauernfamilie Wyss geht weiter und auch in der zweiten Runde geht es auf dem Hof in Uster (ZH) turbulent zu und her. Inmitten des Familiendramas ist der Hauptdarsteller der Serie, Julian Köchlin zu sehen. Der Basler schlüpft in die Rolle des Michi Wyss, ein erfolgreicher Unternehmensberater, der die Aufgabe übernimmt, den Hof seiner Familie vor dem Untergang zu bewahren. Dieses Vorhaben zwingt ihn dazu, sich seinem inneren Konflikt zwischen seinem Stadt- und Land-Ich zu stellen.

Mit seiner Ambivalenz ist Michi Wyss nicht der einfachste Charakter: «Manchmal denke ich mir, dass er sich das Leben einfacher machen könnte», sagt Köchlin. Trotzdem hat ihm die Rolle auch Gutes beschert. Denn durch die Ausstrahlung auf der Streamingplattform «Netflix» erreicht «Neumatt» ein globales Publikum. Er habe dadurch in Deutschland ein paar Rollen bekommen, erzählt der 31-Jährige.

1 / 3 Legende: Julian Köchlin schlüpft auch in der zweiten Staffel von «Neumatt» wieder in die Rolle des Unternehmensberaters Michi Wyss. Keystone / Michael Buholzer 2 / 3 Legende: Dieser nimmt das Vorhaben auf sich, den Hof seiner Familie zu retten. Keystone / Michael Buholzer 3 / 3 Legende: Der ambivalente Charakter seiner Rolle geht dem Schauspieler manchmal auf die Neven. Keystone / Michael Buholzer

Lebensmittelpunkt Aachen oder Paris?

Auch privat hat es den Basler nach Deutschland gezogen. Zurzeit wohnt er mit seiner Freundin, der Sopranistin Suzanne Jerosme in Aachen (NW). Allerdings schiele er bereits mit einem Auge zum nächsten Aufenthaltsort, so der Schauspieler. «Es könnte vielleicht Paris sein», verrät er.

Wie gut Suzanne Jerosme und Julian Köchlin harmonieren, haben sie auch schon im Quiz «Ich oder Du» unter Beweis gestellt:

Seit Sonntag sind die acht Episoden der zweiten Staffel auf der Streamingplattform «Play Suisse» zu sehen. Auf SRF 1 werden jeweils am Sonntagabend Doppelfolgen ausgestrahlt. Ab Sommer 2023 wird die zweite Staffel von «Neumatt» auch auf der Plattformg «Netflix» gestreamt.