Die Lieferung ist auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden.

Nun ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.

Die Lieferung sollte von einer Käserei in Bayreuth aus nach Frankreich gehen. Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt.

Legende: Bekannt für seine Löcher: Die Polizei ermittelt, wo der verlorene Emmentaler verloren ging. Keystone/HARALD TITTEL

Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: «Am Entladeort in Frankreich kam der LKW jedoch nie an.» Der Schaden beträgt rund 80’000 Euro.