Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist von einem grösseren Diebstahl betroffen. Rund 12 Tonnen Schokolade oder über 400’000 Riegel der Marke Kitkat sind spurlos verschwunden.

Die Lieferung war vergangene Woche von Italien aus auf dem Weg zu verschiedenen Produktions- und Vertriebsstandorten in Europa. Doch nun fehlt vom Lastwagen jede Spur, ebenso von seiner süssen Fracht.

Nestlé teilte am Freitag mit, dass man gemeinsam mit den zuständigen Behörden und Logistikpartnern intensiv an der Aufklärung arbeite. Wie genau es zu dem Diebstahl kommen konnte, ist bislang unklar. Fest steht jedoch: Es handelt sich zwar um einen der grösseren bekannten Fälle dieser Art – doch Schokolade ist längst nicht nur bei Schleckmäulern ein beliebtes Diebesgut.

Der britische Eierdieb

In Grossbritannien erwischte die Polizei 2023 einen Dieb von 200'000 Schokoladeneiern. Nach einer Verfolgungsjagd konnten die Beamten ein verdächtiges Auto stoppen und fanden die gestohlenen Süssigkeiten im Wert von umgerechnet 42'000 Franken.

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Der Einsatz sei «eggcellent» (Wortspiel aus Eiern und exzellent) verlaufen, witzelte die Polizei, nachdem sie die Beute beschlagnahmt und den 32-jährigen Dieb festgenommen hatte.

Süsse Beute aus der Schweiz

Auch Schweizer «Schoggi» war bereits Ziel eines Grossdiebstahls. 2014 wurden in Italien mehr als 260 Tonnen Schokolade von Lindt & Sprüngli gestohlen. Der Gesamtwert wurde damals mit über sieben Millionen Euro angegeben. Später fanden Ermittler 50 Tonnen in einem Lager bei Neapel und weitere 20 Tonnen in Sezze südlich von Rom.

44 Tonnen!

In Deutschland konnte 2017 jemand den Hals nicht voll genug kriegen, klaute 44 Tonnen Schokolade – und die beiden Anhänger, in denen die süsse Fracht geladen war, gleich mit! Der Schaden wurde auf rund 400’000 Euro beziffert.

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Einen der Anhänger entdeckten die Ermittler kurz nach der Tat an einer Autobahnraststätte. Der Fahrer war zu Fuss geflüchtet und musste die komplette Ladung zurücklassen. Später wurde auch der zweite Anhänger gefunden. In diesem Fall fehlten aber die 22 Tonnen Schokolade, die laut Polizei offensichtlich umgeladen – oder blitzschnell verputzt – wurden.

Ganz schön viel Süsskram

Ebenfalls in Deutschland und noch im selben Jahr verschwand ein mit etwa 20 Tonnen Naschereien beladener Anhänger. Zur Beute gehörten unter anderem Nutella-Aufstriche sowie Kinder-Überraschungseier. Der Warenwert wurde auf 50’000 bis 70’000 Euro geschätzt.

So kurios die Fälle wirken mögen, sie zeigen eine bekannte Schwachstelle der globalen Lieferketten. Gerade standardisierte Produkte wie Schokolade sind für Kriminelle attraktiv: Sie sind leicht zu transportieren, schnell weiterzuverkaufen und kaum rückverfolgbar. Ein Lastwagen voller Süsswaren kann so rasch zu barem Geld werden.