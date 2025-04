Josianne Walpen, Leiterin Ernährung, schreibt:

«Es ist erfreulich, dass die Hygiene in den Ställen derart besser geworden ist, dass kaum mehr (Heu-)staub-Partikel in die Milch gelangen. Zudem ist der Emmentaler ein wichtiges traditionelles Produkt, das sich gegen industriell hergestellten Käse behaupten muss. Von daher sind wir überzeugt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Verständnis dafür haben, dass dem Emmentaler GUP Heublumenpulver zugefügt wird: Umso mehr, da es sich um einen natürlichen Zusatzstoff handelt, der früher über einen anderen Weg in die Milch und damit in den Käse gelangt ist. Hingegen kann der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes in Zukunft als Präzedenzfall gelten und Begehrlichkeiten wecken, weitere neue Verfahren durchzusetzen, welche der traditionellen Herstellungsweise widersprechen.»