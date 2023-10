Als Reporter im Radio SRF-1-Format «Outdoor Reporter» berichtet Marcel Hähni regelmässig über seine neusten Abenteuer vom Spielplatz Schweiz. Nun verrät der 53-Jährige seine vier wichtigsten Grundregeln für eine gelungene Wanderung.

Tipp 1: Das Wandertempo

Der erste Ratschlag betrifft die Geschwindigkeit. Hähni beobachtet oft Wanderlustige, welche zu Beginn der Tour mit kalten Muskeln und Gelenken ein zu hohes Tempo einschlagen. Der Wanderexperte empfiehlt eine Schrittfrequenz von ungefähr 60 Schritten pro Minute. Dieses Tempo möge einem zu Beginn zwar langsam vorkommen, jedoch könne man dieses konstant halten, auch wenn es bergauf gehe.

Tipp 2: Die Wanderstöcke

Wurde das Wandern mit Stöcken früher noch belächelt, trifft man heute auf immer mehr Menschen, welche auf das Hilfsmittel zurückgreifen. Kein Wunder: Wanderstöcke entlasten die Beinmuskulatur sowie die Kniegelenke und erleichtern die Balance. Der Outdoor-Reporter betont aber, dass die Stöcke richtig eingestellt werden müssen. Ideal sei ein rechter Winkel zwischen Ober- und Unterarm.

Tipp 3: Der Wanderschuh

Beim Wandern zählt also nicht nur die richtige Ausrüstung, sondern auch, dass man diese richtig trägt. Auch die Schuhe müssen sitzen. Hähni rät, sie vor einer grossen Tour gut einzulaufen. Dasselbe gelte für die Socken. Der Experte sagt sogar: «Der Wandersocken darf gut auch mal eine halbe Saison nicht gewaschen werden.» Also lieber am Waschmittel sparen als an der Qualität.

Tipp 4: Der Wanderrucksack

Um auf möglichst alles vorbereitet zu sein, packt Marcel Hähni bestimmte Gegenstände in seinen Rucksack. Immer mit dabei hat er eine Not-Apotheke inklusive Traubenzucker, um einer allfälligen Unterzuckerung entgegenzuwirken. Gegen unvorhergesehene Wetterumschwünge darf laut Hähni eine Windbreaker-Jacke nicht fehlen. Diese schütze sowohl gegen Regen als auch gegen Wind. Für den Fall, dass die Nacht einbricht und man draussen übernachten muss, empfiehlt der 53-Jährige ausserdem, einen Biwak-Sack im Rucksack aufzubewahren.

Mit diesen Tipps im Gepäck werden auch die verbleibenden Wanderungen der Saison ein Erfolg. Dabei geht es weniger darum, das Ziel zu erreichen, als darum, den Weg zu geniessen. Schliesslich wissen wir seit Konfuzius: Der Weg ist das Ziel.